Dünyanın yarısı 2035'e kadar obez olma yolunda

Dünya Obezite Federasyonu, önlem alınmazsa 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının obez veya aşırı kilolu olarak sınıflandırılacağını açıkladı.

Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan rapora göre, dört milyardan fazla insan obeziteden etkilenecek ve oranlar en hızlı çocuklar arasında artıyor.

Afrika ve Asya'daki düşük veya orta gelirli ülkelerin en büyük artışları görmesi bekleniyor.

Rapor, obezitenin maliyetinin 2035 yılına kadar yılda 4 trilyon dolardan fazla olacağını tahmin ediyor.

Federasyon başkanı Prof Louise Baur, raporun bulgularını ülkelere şimdi harekete geçmeleri veya gelecekte yansımalarını göze almaları için açık bir uyarı olarak nitelendirdi.

Tehlike düşük veya alt-orta gelirli ülkelerde daha yüksek

Rapor özellikle çocuklar ve gençler arasında artan obezite oranlarına dikkat çekiyor ve oranların hem erkekler hem de kızlar arasında 2020 seviyelerine göre ikiye katlanması bekleniyor.

Küresel olarak obezitede beklenen en büyük artışa sahip 10 ülkeden dokuzu, Afrika ve Asya'daki düşük veya alt-orta gelirli ülkeler.

Bunun nedenleri arasında, daha fazla işlenmiş gıdalara yönelik beslenme tercihlerindeki eğilimler, daha fazla hareketsiz davranış, gıda arzını ve pazarlamasını kontrol etmeye yönelik daha zayıf politikalar ve kilo yönetimi ve sağlık eğitimine yardımcı olmak için daha az iyi kaynaklara sahip sağlık hizmetleri sayılıyor.

Bulgular, dünya çapında obezite oranlarındaki artışların küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını ve küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3'üne eşit olacağını tahmin ediyor.