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Dünyanın Yarısı IMF’den Yardım İstedi

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Dünyanın Yarısı IMF’den Yardım İstedi
Dünyanın Yarısı IMF’den Yardım İstedi

 IMF Başkanı Georgieva dünya ülkelerinin yarısının salgın krizi nedeniyle yardım istediğini söyledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dünya ülkelerinin yarısının koronavirüs salgınının neden olduğu kriz nedeniyle ekonomik yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

Benzeri olmayan bir aciliyet durumuyla karşı karşıya olduklarını söyleyen IMF Başkanı Georgieva, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu durum kötü yönetim ya da hatalar yapıldığı için oluşmadı. Ülkelere hızlı fon tedarikinde bulunuyoruz." dedi.

Kristalina Georgieva, yaptıkları ekonomik yardım karşılığında ülkelerden sadece bir istekte bulunduklarını söyledi: "Tek istediğimiz, lütfen doktor ve hemşirelerinize ödeme yapın, sağlık sisteminizin iyi durumda olduğundan, sağlık durumu kritik olan kişiler ve ilk yardımda bulunan kişilerin de iyi korunduğundan emin olun."

Ocak ayında küresel ekonominin yüzde 3 civarında büyüyeceği tahminini yapan IMF, salgın krizi derinleştikten sonra bu tahminini yüzde 3 'eksi büyüme' olarak revize etti. IMF Başkanı, salgının kontrol altına alınması durumunda 2021 yılında küresel ekonominin yüzde 5.8 civarında büyümesini beklediklerini söyledi.

Bu süreçte bilim insanlarına güvendiklerini ve hayal kırıklığına uğramamayı umduklarını belirten Georgieva, "Tarihte ilk kez tahminlerimizi yaparken en az makro ekonomistler kadar epidemiyolojistlere de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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