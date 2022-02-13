  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Dünyanın Yeni Gözdesi: Herkesin Dijital İkizi Olacak!

»
Dünyanın Yeni Gözdesi: Herkesin Dijital İkizi Olacak!
Dünyanın Yeni Gözdesi: Herkesin Dijital İkizi Olacak!

Son zamanlarda gündem olan 'Metaverse' çılgınlığı yeni projelerle devam ediyor. Gündelik hayatı sanal dünyaya taşımak için öne sürülen 'Metaverse' gibi projeler dünya toplumunda heyecan yaratırken, bir Amerikan oyun firması da insanları dijital olarak klonlamak için çalışmalara başladığını duyurdu. Hedef, insanları dijital olarak kopyalamak. Bunun için de nesnelerin birebir özellikleri ile dijital ortama aktarıldıkları dijital ikiz teknolojisi kullanılacak. Söz konusu teknoloji günümüzde belirli altyapısal unsur ve teknolojiler için kullanılıyor. 

SANAL İKİZLER SİMÜLE EDİLEBİLİYOR

Örnek verecek olursak makinelerin sanal ikizleri geliştiriliyor ve bu makinelerin çalışmaları uygulama öncesinde simüle edilebiliyor. Bu da hataların, eksiklerin ya da uyumsuzlukların daha önceden test edilerek tespit edilmesini sağlıyor. Uzmanlar, dijital insan ikizi hazırlamanın karmaşık bir algoritma ve uzun bir süreç gerektirdiğini savunuyor.

2050'YE KADAR TAMAMLANACAK

Amerikalı şirket, dijital insan ikizi oluşturma çabalarını 2050'ye kadar tamamlamayı planlıyor. Sürecin sonunda ise dakikalar içinde insanların dijital kopyasını yapmak mümkün olacak. Ancak dijital insanın yapay zekâ ile hareket edebileceği varsayımı, bu insanın alacağı kararlarda hukuki olarak sorumlu olup olmaması konusunu da gündeme getirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Medya Platformlarına Düzenlemeler Geliyor08 Şubat 2022 Salı 22:24
  • Ferrari, Snapdragon çipleri kullanacak08 Şubat 2022 Salı 21:21
  • Uzmanlardan Uydular İçin Uyarı: Işık Kirliliğinden Daha Da Kötü08 Şubat 2022 Salı 19:15
  • Meta'dan açıklama: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir08 Şubat 2022 Salı 01:00
  • WhatsApp Grubuna Attığı Mesaj Yüzünden Tazminatından Oldu08 Şubat 2022 Salı 00:00
  • WhatsApp’ta Engellendiğinizi Nasıl Anlarsınız?07 Şubat 2022 Pazartesi 23:30
  • Tesla'nın Başı Elon Musk'ın Twitter Paylaşımları Nedeniyle Dertte07 Şubat 2022 Pazartesi 22:21
  • Elon Musk’ın Neuralink Projesinde Şaşkına Çeviren “Orgazm” Sonucu07 Şubat 2022 Pazartesi 20:51
  • Amazon Prime’dan Zam Kararı05 Şubat 2022 Cumartesi 13:44
  • Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı05 Şubat 2022 Cumartesi 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti