Dünyanın Yeni Gözdesi: Herkesin Dijital İkizi Olacak!

Son zamanlarda gündem olan 'Metaverse' çılgınlığı yeni projelerle devam ediyor. Gündelik hayatı sanal dünyaya taşımak için öne sürülen 'Metaverse' gibi projeler dünya toplumunda heyecan yaratırken, bir Amerikan oyun firması da insanları dijital olarak klonlamak için çalışmalara başladığını duyurdu. Hedef, insanları dijital olarak kopyalamak. Bunun için de nesnelerin birebir özellikleri ile dijital ortama aktarıldıkları dijital ikiz teknolojisi kullanılacak. Söz konusu teknoloji günümüzde belirli altyapısal unsur ve teknolojiler için kullanılıyor.

SANAL İKİZLER SİMÜLE EDİLEBİLİYOR

Örnek verecek olursak makinelerin sanal ikizleri geliştiriliyor ve bu makinelerin çalışmaları uygulama öncesinde simüle edilebiliyor. Bu da hataların, eksiklerin ya da uyumsuzlukların daha önceden test edilerek tespit edilmesini sağlıyor. Uzmanlar, dijital insan ikizi hazırlamanın karmaşık bir algoritma ve uzun bir süreç gerektirdiğini savunuyor.

2050'YE KADAR TAMAMLANACAK

Amerikalı şirket, dijital insan ikizi oluşturma çabalarını 2050'ye kadar tamamlamayı planlıyor. Sürecin sonunda ise dakikalar içinde insanların dijital kopyasını yapmak mümkün olacak. Ancak dijital insanın yapay zekâ ile hareket edebileceği varsayımı, bu insanın alacağı kararlarda hukuki olarak sorumlu olup olmaması konusunu da gündeme getirdi.