TechExplorist'in haberine göre, Canterbury Üniversitesinde görevli bilim insanları, "Süper-Dünya" olarak nitelendirilen gezegeni, çekimsel mikro mercekleme tekniğiyle keşfetti. Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Cantenbury Üniversitesi'nden gökbilimciler, gezegen tespit edilmesi olasılığının çok düşük olduğu bir yöntemle Samanyolu Galaksisi'nde Dünya'ya benzeyen bir gezegen keşfetti.