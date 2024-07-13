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Dünya’ya en yakın ‘dev kara delik’ keşfedildi

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Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobu aracılığıyla Dünya’ya şimdiye kadar bilinen en yakın kara deliği keşfetti.
Dünya’ya en yakın ‘dev kara delik’ keşfedildi

Space.com’un haberine göre Samanyolu galaksisindeki en büyük yıldız kümesi Omega Centauri’nin içinde keşfedilen kara delik, yaklaşık 8 bin 200 güneş kütlesinde.

Gökbilimcilerin ‘zamanda donmuş kozmik bir ipucu’ diye nitelediği kara delik şimdiye kadar keşfedilen, Dünya’ya en yakın kara delik.

Çarşamba günü Nature adlı dergide yayınlanan araştırmada gökbilimciler, bulunması zor ‘orta büyüklükteki’ bu kara deliğin, ‘yıldız kütleli’ ile ‘süper kütleli’ kara delikler arasındaki bağlantıyı anlamada yeni sorular getireceğini yazdı.

Kara delikler üçe ayrılıyor: Süper kütleli, orta büyüklükte ve yıldız kütleli kara delikler.

Gökbilimcilerin ‘zamanda donmuş kozmik bir ipucu’ diye nitelediği kara delik şimdiye kadar keşfedilen, Dünya’ya en yakın kara delik.

Çarşamba günü Nature adlı dergide yayınlanan araştırmada gökbilimciler, bulunması zor ‘orta büyüklükteki’ bu kara deliğin, ‘yıldız kütleli’ ile ‘süper kütleli’ kara delikler arasındaki bağlantıyı anlamada yeni sorular getireceğini yazdı.

Kara delikler üçe ayrılıyor: Süper kütleli, orta büyüklükte ve yıldız kütleli kara delikler.

Daha önce Dünya’ya en yakın diye bilinen kara delik 1560 ışık yılı uzaklıkta ve Güneş’ten on kat daha fazla kütleye sahip ‘yıldız kütleli’ Gaia BH1’di.

Küçük kara deliklerin birleşmesinden oluşan ‘süper kütleli’ kara deliklerin kütlesiyse güneşinkinden milyonlarca kat fazla oluyor.

‘Orta büyüklükteki’ kara deliğin keşfi, Dünya’dan yaklaşık 18.000 ışık yılı uzak ve on milyon yıldızın oluşturduğu Omega Centauri koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

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