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Dünya'ya En Yakın Gezegen Hangisi? Cevap Tüm Bildiklerinizi Unutturacak

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Dünya'ya en yakın gezegen hangisidir? Çoğu insanın vereceği cevap Venüs'tür. Ancak, aslında Dünya’ya en yakın gezegen Merkür olabilir.
Dünya'ya En Yakın Gezegen Hangisi? Cevap Tüm Bildiklerinizi Unutturacak

12 Mart Salı günü yayınlanan Physics Today dergisinde yer alan bir yoruma göre Venüs, yılın belirli bir döneminde yörüngesel olarak Dünya'ya en yakın gezegen konumuna geliyor.  Ancak yılın bütününe baktığımızda Merkür, daha uzun bir süre Dünya’ya en yakın gezegen konumunda kalıyor.

Alabama Üniversitesi’nden Tom Stockman, ABD Ordusu Mühendis Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde makine mühendisi olan Gabriel Monroe ve NASA'da makine mühendisi olan Samuel Cordner “Bazı dikkatsizlikler, belirsizlikler ya da grup düşüncesinin fenomenine göre bu popüler bilgi, gezegenler arasındaki ortalama mesafeyle ilgili yanlış bir varsayıma dayanıyor” açıklamasında bulundu.

İnsanlar iki gezegen arasındaki mesafeyi hesapladıklarında, genellikle iki gezegenin ortalama uzaklıklarını Güneş’e olan uzaklıklarından çıkarırlar. Ancak bu hesaplama, iki gezegen arasındaki mesafeyi birbirlerine en yakın olduğu mesafeyi hesaplar. İki gezegen farklı hızlarda hareket ettiği için bu sürenin bir kısmında Venüs, Güneş'in diğer tarafında bulunuyor.

Araştırmacılar, gezegenler arasındaki mesafeleri ölçmek için nokta çemberi yöntemi adı verilen yeni bir matematik tekniği geliştirdi. Bu yöntem, her bir gezegenin yörüngesindeki bir dizi nokta arasındaki mesafeyi ortalamaya göre hesaplıyor.

Bu şekilde ölçüldüğünde yılın daha uzun bir bölümünde Merkür, Dünya'ya en yakın gezegen olarak belirlendi. Aynı zamanda Merkür, Satürn ve Neptün'e ve diğer tüm gezegenlere en yakın gezegendi.

Ancak, herkes bu yeni "en yakın" gezegen tanımını kabul etmiyor.

Uzay Bilimi Laboratuvarı ve UC Berkeley'deki astronomi profesörü Steven Beckwith “Bu, 'en yakın'ı yeniden tanımlamanın ilginç bir yolu, ancak çok etkili bir yöntem değil” açıklamasında bulundu.

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