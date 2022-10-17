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Dünya’ya yakın 30.000 asteroit keşfedildi ve sayıları artıyor

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş Sistemi'nde, Dünya'ya yakın 30.000'den fazla asteroit olduğunu açıkladı.
Dünya’ya yakın 30.000 asteroit keşfedildi ve sayıları artıyor

Bilim insanları, keşfedilen ve şu anda Dünya’ya yakın olan asteroitlerin, Güneş Sistemi’nde şimdiye kadar keşfedilen yaklaşık bir milyon asteroitin yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söyledi. Çoğu, Jüpiter ve Mars arasındaki asteroit kuşağında bulunuyor.

ESA astronomu Marco Micheli, “Zaman içinde yeni nesneler gözlemlenir, hareketleri incelenir ve farklı gecelerden sadece bir avuç veri noktasıyla gelecekteki konumları tahmin edilebilir. Gözlemlerin sayısına ve kalitesine bağlı olarak bu, on yıllar, hatta yüzlerce yıl geleceğe uzanabilir” dedi.

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PLANLI ÇARPMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asteroitler, zaman zaman gezegen üzerinde tehlikeli olaylara yol açabilir. ABD Uzay ve Havacılık Ajansı NASA da, Dünya'yı savunma planının bir parçası olarak Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) için planlı bir çarpma ile zararsız bir asteroidin yörüngesini değiştirmişti.

Eylül ayının sonlarına doğru gerçekleşen çarpışmada Dünya’dan yaklaşık 6,7 milyon mil (10,8 milyon kilometre) uzaklıkta bulunan Didymos asteroidi ve Dimorphos uydusunun yörüngesi değiştirildi.

Bilim insanları, konuyla ilgili olarak “Bunu yapmanın, insanlığın gelecekte potansiyel olarak tehdit edici bir asteroidi saptırma becerisini sağlamada açık faydaları var” açıklamasında bulundu.

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