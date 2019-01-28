Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Miyop

Çocuklarda ve yetişkinlerde telefon ve tablet kullanımına bağlı olarak uzağı görememek anlamına gelen miyop hızla yayılıyor. Uzmanlara göre 2050’de dünya nüfusunun yarısı miyop olacak

Son dönemde çocuklarda ve hatta yetişkinlerde en sık görülen göz hastalıkları arasına giren miyop (uzağı görememe hastalığı) salgın gibi. Bilim insanlarının öngörülerine göre 2050'ye kadar dünyanın yarısı miyop olacak. Çünkü çocuklar tablete ve bilgisayara bakmaktan dış ortama çıkmıyor. Göz hastalıkları uzmanları, çocukluk çağındaki miyop vakalarının artmasının en önemli nedenini çocukların çok fazla kapalı ortamda bulunmasına ve bilgisayara çok bakmalarına bağlıyor. Uzmanlar, "Göz sağlığı için mutlaka güneşe çıkın ve 6 metreden uzağa bakmayı gerektiren açık ortamlarda bulunun" çağrısı yapıyor. İşte dünyayı uzağı görememekle tehdit eden miyop hastalığıyla ilgili göz hastalıkları uzmanları önemli bilgiler verdi.



TELEFONLA AN FAZLA 20 DAKİKA

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Ziylan, miyopu tüm dünyada hızla yayıldığını belirterek, "Bu ülkemizde de böyle. Bunun nedeni de çocukların yakından baktıkları telefon, tablet ve bilgisayar da çok vakit geçirmeleri. Daha önceleri çocuklar sokakta, parkta oynarlardı. Şimdi ise kapalı, loş ortamlarda çok vakit geçiriyorlar. Bu da miyopun artmasında büyük etken olarak gösteriliyor. Örneğin Uzakdoğu'da miyop çok arttığı için, burada yaşayan çocuklara her gün 'günde 2 saat güneş ışınları altında sokakta, pakta oynamaları' konusunda tedavi seçenekleri getiriliyor. Dışarıda oyun oynamak çocuğun uzak hedeflere bakmasını sağlıyor. Bizim için çocuklar 6 metreden uzağa bakmayı gerektiren açık ortamlarda oynamalı. Bu da parkta, sokakta, spor alanlarında olmak demek. Aileler, çocuklarına tableti, telefonu, bilgisayarı 20 dakikadan fazla vermemeli. Bebeklerin eline kesinlikle cep telefonu verilmemeli" dedi.



GÜNDE İKİ SAAT DIŞARIDA OYNASINLAR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Göz Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Sevil Karaman da miyopun tüm dünyada büyük sıkıntı olduğunu belirterek şunları söyledi: 2050'de dünyanın yarısının miyop olacağı tahmin ediliyor. Eskiden 18-20 yaşına kadar artış olan hastalık, sonra duraklıyordu. Ama şimdi risk 35 yaşına kadar devam ediyor. Özellikle Asya ülkelerinde ciddi problem. Batı da var ama Asya'da daha fazla. Ne yapılabilir? Neler miyopa neden oluyor? diye araştırmalar yapılmış. Ve görülmüş ki uzun süre ev içi ortamda veya kapalı ortamda kalmak miyop riskini artırıyor. Mutlaka güneş olan saatlerde 2 saat dışarda zaman geçirilmesi gerekiyor. Çocuk bahçelerinde, dış alanlarda oyun oynayın güneş gören, dışarda zaman geçiren çocuklarda miyop riski daha az. İkinci olarak da büyük tehlike yaratan şey tabletler, bilgisayarlar. Çocuk, tableti, 30 santimden yakın tutup, okuyor ise problem teşkil ediyor.