Dünyayı etkileyen psikososyal bir problem: Sigara tüketimi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dali Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, Dünya Sağlik Örgütü tarafindan sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 şubat tarihinin dünya sigarayi birakma günü olarak kabul edildiğini, bu tarihin sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangiç tarihi olabileceğini, tüm dünyada sigara ve tütünün en yaygin kullanilan ve bağimlilik yapan madde olarak kabul edildiğini ve tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tütün kullaniminin önemli bir halk sağliği sorunu olduğunu ifade etti.

her yil iki milyon beş yüz bin kişi sigaranin sebep olduğu hastaliklardan hayatini kaybediyor



Sigaranın sadece tüketen kişileri etkileyen bireysel bir sorun olmadığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sigaranın tüm dünyayı etkileyen psikososyal bir problem olduğunu belirtti. Her yıl dünyada yaklaşık iki milyon beş yüz kişinin sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, uzun süre alınan nikotinin beynin çalışma düzenini değiştirdiğini belirterek şunları söyledi; “Uzun süre alınan nikotin beynin çalışma düzenini ve fizyolojik yapısını değişikliğe uğratır. Beynin birçok fonksiyonu nikotin girişine bağlı hale gelmektedir. Nikotini kestikten sonra beynin bu kez fizyolojik yapısını nikotinsizlik durumuna adapte etmeye başlar.”

Kişiler Zor Durum ve Olaylar Karşısında Sigara Kullanımına Yöneliyor

Sigarayı bırakmaya çalışan kişilerin beynin fizyolojik yapısını nikotinsizlik durumuna adapte etmeye başlaması durumunda fizyolojik bağımlılığın gelişmeye başladığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sigara tüketen kişilerin zor durumda kalması durumunda sigara kullanmaya başladığını belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “Kişiler genellikle öfkelendiğinde, arabasına bindiğinde ya da indiğinde, toplantıya girmeden önce, toplantıdan çıktığında, yemek yedikten sonra, çalışırken, birine telefon etmeden önce, telefon çaldığında, sevdiği bir arkadaşıyla görüştüğünde, sabahleyin veya akşamleyin, kahve içerken, iyi veya kötü bir haber aldığında kısacası herhangi durumda birçok bahane ile sigara kullanmayı alışkanlık haline getirmektedir.”

Birçok Hastalık Sigara Kullanımına Bağlı Gelişiyor

Kişilerin herhangi bir durumda birçok bahane bularak sigara kullanmayı alışkanlık haline getirmesi durumuna psikolojik bağımlılık adı verildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, vücudun zamanla fiziksel ve psikolojik olarak nikotine bağımlı hale geldiğini belirtti. Yapılan araştırmalarda tiryaki olan kişilerin sigara kullanımını bırakamaması veya ondan tamamen vazgeçememesinin en önemli nedeninin nikotin alan beynin fizyolojik yapısının nikotinsiz duruma adapte olamamasından dolayı olduğunu belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Bilindiği üzere sigara kullanımı ağız kokusuna, diş ve diş eti hastalıklarına yol açmaktadır. Ağız, gırtlak, mesane (idrar kesesi), böbrek, pankreas, rahim, mide kanseri ve bazı lösemilere (kan kanseri) de neden olmaktadır. Çeşitli akciğer hastalıkları ve parmaklarda tırnaklarda sararma, vücutta yorgunluk, reflekslerde azalma gibi daha birçok hastalığa neden olabilmektedir.”

Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: “Sigara Kullanma Alışkanlığı Tedavi Gerektiren Bir Hastalıktır.”

Kişilerin tütün alışkanlığından kurtulması halinde yemeklerin tadını daha iyi alabileceğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, ayni zamanda koku duyusu, günlük aktivitede yorgunluk, nefes darlığında düzelme gibi durumların yaşanacağını belirtti. Sigara tüketiminin bırakan kişilerin günden güne hızla yaşamında iyileşme yaşadığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sigara kullanma alışkanlığının tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu ifade etti.

Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: “Sigarayı Bırakmak Daha Uzun ve Daha Sağlıklı Yaşamanıza Yardım Edecektir.”

Sigara tüketen kişilerin birçok kez sigara bırakmayı denediğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sigarayı bırakamayan kişilerin hedefinde tamamen terk etmek ve bırakma isteğinin devamlı sürede olması gerektiğini belirtti. Bu yüzden sigara kullanımını bırakmanın kesin bir karar almayı gerektirdiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kararın hiçbir toleransı, istisnası ve tavizi olmaması gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Artık nikotin eksikliği semptomlarından kurtulmak çok kolaydır. Hangi yaşta olduğunuzun ya da ne kadar süre sigara içtiğinizin önemi yoktur. Sigarayı bırakmanız, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardım edecektir.”