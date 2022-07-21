  • BIST 2.511,37
  • Altın 979.505
  • Dolar 17.7016
  • Euro 18.1062
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Dünyayı hayran bırakan görüntüler yakaladı ama akıllı telefondan daha küçük bir hafızaya sahip

»
James Webb, uzayın şimdiye kadar ulaşılan en net görüntülerine ulaşırken teleskobun bir akıllı telefondan daha düşük bir belleğe sahip olması dikkat çekti.
Dünyayı hayran bırakan görüntüler yakaladı ama akıllı telefondan daha küçük bir hafızaya sahip

James Webb, uzayın derinliklerindeki çalışmalarına devam ederken, sahip olduğu ufak bellek uzay meraklılarını şaşırttı.

Teleskop, toplamda yalnızca 68 GB’lık bir alana sahip, bu depolama miktarı, Pro modelleri 128 GB’tan başlayan Apple’ın telefonlarından bile oldukça düşük. NASA’dan Michael Menzel ve diğer uzmanlar, James Webb ile ilgili tüm ayrıntıları IEEE Spectrum’dan bir raporda aktarıyor.

Webb, Hubble’dan çok daha uzak bir noktaya gönderildiği için herhangi bir sorun olması halinde teleskoba bir ekip gönderilmesi mümkün değil. Bu yüzden de kendi kendine sürdürülebilir olması gerekiyor. Ayrıca, uzaklığı nedeniyle yolculuğunda bazen Dünya ile temasını da kaybedebilir.

Bu da 10 yıllık yolculuk boyunca dayanıklı bir sürücüsü olması gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle, yolculuk için daha küçük kapasiteli bir çip seçildi. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden Alex Hunter, görevin uzun süresinin veri kapasitesini kesinlikle azaltacağını ve zamanla bunu sadece 60 GB’a indireceğini belirtiyor. Bununla birlikte, teleskop görüntü transferleri için bir KA-bandı yardımıyla sık sık Dünya’ya veri gönderiyor.

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’ndeki uçuş sistemleri mühendisi Carl Hansen’a göre, kartın doldurulması 120 dakika sürdüğü için saniyede yaklaşık 28 megabayt veriyi Dünya’ya geri gönderiyor.

Yani; James Webb, her gün toplam 57 GB veri üretirken, Hubble ise günde bir ila iki GB veri üretiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban’ın Facebook hesapları ve sayfaları kapatıldı20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:01
  • Netflix yılın 2. çeyreğinde 970 bin abone kaybetti20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:31
  • Bilgisayar oyunları zararlı mı, yoksa zekâ geliştirici mi? Uzmanlar açıklıyor…19 Temmuz 2022 Salı 23:29
  • Netflix'e ABD'de dava açıldı: 'Reality şovdaki çalışma koşulları insanlık dışı'19 Temmuz 2022 Salı 12:50
  • Togg deneme üretimi hazırlıklarına başladı19 Temmuz 2022 Salı 09:12
  • Bilimsel araştırma: TikTok ve Instagram maddi durumumuza zarar veriyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:50
  • Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:39
  • Google’dan internet sitesi sahiplerini sevindiren haber!18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53
  • Steam haftanın en çok satanlar listesi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
  • Her gün 10 milyar kez gönderiliyor… Peki en çok hangi emoji tercih ediliyor?17 Temmuz 2022 Pazar 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti