Dünyayı İklim Felaketinden Kurtarabilecek Çözüm: Solarpunk

Son yıllarda ortaya çıkan bir sanat hareketi iklim değişikliğiyle mücadele için çözüm olduğu iddiasında. Sürdürülebilir dünyanın nasıl göründüğünü aktaran Solarpunk hareketi gittikçe popüler hale geliyor.

Çatılarında yemyeşil bahçeler olan evler, yüzen köyler, temiz enerjiyle beslenen ulaşım ve umut dolu bilim kurgu hikayeleri. Hem insanların hem de gezegenin iyiliği için mevcut teknolojilerin kullanıldığı bir dünya hayal edin.



Buna solarpunk deniyor. 2008 yılında ortaya çıkan bu terim, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünyada doğayla uyum içinde yaşarsak geleceğin nasıl görüneceğini geniş bir şekilde ortaya koyan bir sanat hareketini isaret ediyor.

"TEK ÇÖZÜM"

New York eyaletinde solarpunk konusunda sanat öğretmeni olan Michelle Tulumello, “Solarpunk, bir tür olarak kendimizi desteklediğimiz iklim felaketinin varoluşsal köşesine gerçekten tek çözüm” diyor.



Milliyet'te yer alan bilgilere göre Tulumello, sözlerine "Hayatta kalmak ve dünyada önemsediğimiz bazı şeyleri yanımızda tutmak istiyorsak, dünya görüşümüzde gerekli ve temel bir değişiklik yaparak rekabetçiden işbirlikçiye geçiş yapmalıyız" diyerek devam ediyor.

TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİ NE DİYOR?

Fakat bu hızlıca gelişmekte olan ütopik hareketin, teknoloji endüstrisi üzerindeki etkisi nedir? Bundan ilham alıyorlar mı? Hatta kulak kabartıyor mu?

Verne Global, İzlanda'da bulunan yerleşkelerinden veri merkezi hizmetlerini yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalıştırıyor. Şirketin baş teknoloji sorumlusu Tate Cantrell, İzlanda'nın doğaüstü manzarasının solarpunk ile mükemmel bir uyum sağladığını söylüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Tate Cantrell, "Solarpunk ahlakı, çevrenin içinde kaybolan teknolojiyi kucaklıyor ve yenilenebilir enerjiyle desteklenen teknoloji, döngüsel ekonominin tam anlamıyla kaynakların sürekli kullanımı yoluyla israfı ortadan kaldıran bir parçası" diyor ve ekliyor: "Bu sinerji, yenilenebilir enerjiyi solarpunk geleceği için çok gerçek bir tezahürü haline getiriyor."

BBC'den İş Teknolojisi muhabiri Nicola K Smith'in aktardıklarına göre, çevre ekonomisinde çalışan şirketlerin tamamı bu hareketin farkında değil.

Daniel Egger, yenilenebilir enerji veya atıktan enerji ile çalışan makineleri kullanarak karbondioksiti (CO2) doğrudan havadan yakalayan bir İsviçre şirketi olan Climeworks'ün baş ticari yetkilisi.

Karbon yakalama ve depolama (CCS) teknolojileri, birçok kişi tarafından karbondiyoksiti kontrol altına almanın önemli bir yolu olarak görülüyor.



BİR MİLYAR İNSANA İLHAM VERMEK



Daniel Egger, "Amacımız, bir milyar insana havayı karbondan arındırmak için ilham vermek" diyor ve ekliyor: "Bunu tek başımıza yapmak kesinlikle bizim hedefimiz değil, ekosistemin bir parçası olmamız gerekiyor."

Egger, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve daha geniş bir topluluğu harekete geçirmeyi hedeflemesine rağmen, firmanın solarpunk hakkında fazla bilgisi olmadığını söylüyor.



Egger, "Başkalarının ne düşündüğünü takdir etmediğimizden değil, ancak Climeworks ve solarpunk arasındaki örtüşme büyük değil." ifadelerini kullanırken akıllara belki de punk'ın anarşik çağrışımlarının bazıları için itici olabileceği fikri geliyor.

Bilim insanı, sistem tasarımcısı, sosyal girişimci ve kuruluşlarla daha iyi bir dünyanın yeniden hayal edilmesini teşvik etmek için çalışan Moral Imaginations'ın kurucu ortağı Phoebe Tickell, "İnsanlara daha fazla solarpunk olmaları gerektiğini söylemek, insanları kendi hayal güçlerini kullanmaya teşvik etmekten çok daha az davetkar" diyor.



Kanadalı firma Karbon Geri Dönüşüm Teknolojileri (CUT), vizyonunu iletmek için solarpunk'tan yararlanan bir kuruluş olarak öne çıkıyor.

Bir yazılım mühendisi ve solarpunk meraklısı olan Ellie Day, bir şeyin gerçekten solarpunk olması için kârın ötesinde olması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:



"Elbette, kapitalizm teknolojiye katkıda bulunabilir, ancak insanların her zaman kârdan önce gelmesi gerekir. Dolayısıyla teknoloji şirketleri, solarpunk'ın anlamını değiştirmeden uzaydakilerle birlikte çalışarak solarpunk ahlakını yaymaya yardımcı olabilirse, buna razıyım. "