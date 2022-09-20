Dünyayı kurtarmak için yeni trend: İnsan kompostlama

Kaliforniya meclis üyesi Cristina Garcia tarafından hazırlanan Assembly Bill 351, geleneksel gömme yöntemlerine daha çevre dostu bir alternatif olarak insan kalıntılarının doğal organik olarak toprağa indirgenmesine izin veriyor.



Garcia yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi çevremiz için çok gerçek tehditler. İnsan gübresi, atmosferimizdeki emisyonlara katkıda bulunmayacak alternatif bir nihai düzenleme yöntemidir” dedi.

İşlem, ölü bedeni talaş ve çiçekler gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerle birlikte çelik bir kutuya yerleştirmeyi içerir. 30 ila 60 gün sonra vücut, akrabalara iade edilebilecek toprağa dönüşür.

Guardian’ın haberine göre, Kaliforniya; Washington, Colorado, Vermont ve Oregon’dan sonra insan gübresini yasallaştıran beşinci eyalet oldu. Seattle bölgesinde insan kompostlamak konusunda uzmanlaşmış bir cenaze evi olan Return Home’un kurucusu ve CEO’su Micah Truman, bu tür yaşam sonrası bakım talebinin son yıllarda arttığını söyledi.

KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Ancak Kaliforniya Katolik Konferansı, kompostlama sürecinin “insan vücudunu tek kullanımlık bir metaya indirgediğini” söylerken herkes yeni Kaliforniya yasasını desteklemiyor.

Eleştirenlerin argümanları arasında “Cesetleri saygıyla gömme veya ölenlerin küllerini onurlandırma uygulaması, ölenlere karşı neredeyse evrensel bir saygı ve özen normuna uygundur” dedi.

AĞAÇ YA DA ÇİÇEK DİKİYORLAR

Ancak Truman, insan gübrelemesi için son derece büyük bir talep olduğunu ve buna izin veren çok az eyalet olduğunu, 12 farklı eyaletten insanların sevdiklerini kompostlanması için kendilerine getirdiğini söyledi.

Truman, bir ceset kompostlandığında, dilediklerini yapmaları için aileye iade edildiğini belirtirken müşterilerin de ağaç ve çiçek diktiğini ya da okyanusa savurduklarını anlattı.

“Bir çiftçi ölmeden önce cesedinin, hayatını bakıma harcadığı çiftliğe iade edilmesini istedi” diyen Truman, “Ölümden sonra toprakla yapılabileceklerin sınırı yok” diye ekledi.

Son üç yıldır tasarıyı geçirmeye çalışan Garcia da, yaptığı açıklamada kompostlama için çevresel argümanı vurgularken “Kısa süre önce yaşadığımız orman yangınları, aşırı kuraklık ve sıcaklık bize iklim değişikliğinin gerçek ve zararlı olduğunu, metan ve CO2 emisyonlarını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini hatırlatıyor” dedi.