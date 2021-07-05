  • BIST 1.356
  • Altın 500,90
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2800
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Dünyayı rahatlatacak hamle: Pfizer, BioNTechi Moderna ve CureVac ile iletişime geçildi

» »
Dünya genelinde neredeyse 4 milyon insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı büyük başarı elde eden mRNA aşısının üretim sürecinde yavaş ilerlenmesi endişe yaratmaya devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
Dünyayı rahatlatacak hamle: Pfizer, BioNTechi Moderna ve CureVac ile iletişime geçildi

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde, Güney Kore’nin Pfizer/BioNTech, Moderna ve CureVac şirketleriyle iletişime geçtiği duyuruldu.

Dünya genelinde etkililiği ve koruyuculuğu kanıtlanan mRNA teknolojisi kullanan Pfizer, BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların üretiminin belirli kapasitelere sahip olması ve sınırlı sayıda üretim yapabilmesi sebebiyle aşının dağıtımı çok yavaş ilerliyor. Aşılama sürecinin yavaşlamasıyla birlikte corona virüsü mutasyona uğrayarak Delta ve Lambda gibi farklı varyantlarla insanlara bulaşıyor.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için Güney Kore hükümetinin resmi olarak Pfizer, Moderna, BioNTech ve CureVac ile temasa geçtiği belirtildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, “Güney Kore, mRNA aşı üreticileri ile ülkede üretim yapılması için iletişime geçti. Güney Kore, bu şirketlere yıllık 1 milyar doza kadar kapasite sundu” dedi.

Eğer Güney Kore ile aşı şirketleri bir anlaşmaya varırsa, dünyanın yaşadığı Covid-19 sıkıntısının ortadan kalkacağını hatırlatan Reuters, “Özellikle Asya aşılama sürecinde Kuzey Amerika ve Avrupa’nın çok gerisinde kaldı. Üstelik böyle bir anlaşma Güney Kore’yi büyük aşı üretim merkezlerinin bir merkezi haline gelmesine de yardımcı olacak” ifadesine yer verdi.

“ONLARIN DA BİR SINIRI VAR”

Güney Kore’nin halihazırda AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, Novavax ile anlaşma yaptığını fakat henüz mRNA teknolojisi kullanan aşıların üretimi ile ilgili bir anlaşma yapılmadığı da belirtildi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan genel direktör Lee Kang-ho, “Büyük ilaç şirketleriyle mRNA aşılarını üretmek için sıklıkla görüşüyoruz. Çok az mRNA aşısı üreten şirket var, bunlar da Pfizer, Moderna, CureVac ve BioNTech. Dolayısıyla küresel talebi karşılayamıyorlar çünkü onların da bir sınırı var. Güney Kore alt yapısını, tesislerini ve kalifiye insan kaynağını bu sorunu ortadan kaldırmak için kullanmaya hazır” dedi.

Reuters’ın haberiyle ilgili Pfizer, BioNTech ve Moderna bir açıklama yapmadı. Güney Kore’de hizmet veren Hanmi Pharmaceuticals ve Quratis isimli şirketlerin anlaşma sağlanması durumunda üretim sürecine dahil olması tahmin ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Ulucami Kültür Evinde Açiklamalarda Bulundu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
  • Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38
  • “Dün açıklanan Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı, Fransa’ya gönderildi”05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:27
  • KTTB: Hızlı Antijen Testlerinde Denetim Zaafiyeti Giderilmeli05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:20
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyardı:  Sağlıkta şiddeti önlemek için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz!05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:10
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:07
  • Yedidalga'da av tüfeği ile baş ve gözünden yaraladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:00
  • Yeniceköy'de aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:58
  • Bakan Canaltay: Ulaşımda tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:53
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Anastasiadis'e kınama: Önce İnsan05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti