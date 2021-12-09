Dünyayı Sarsan Seks Ve İnsan Kaçakçılığı Davasında Yeni Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Tecavüz, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından tutuklandığı hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın davasında yeni gelişmeler yaşandı... Epstein için reşit olmayan kızları "ağına düşüren" Ghislaine Maxwell'in Epstein ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Uzun yıllar boyunca reşit olmayan genç kızlara cinsel saldırıda bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni iddialar ve fotoğraflar ortaya çıktı…

İngiliz kraliyet ailesinden ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a ve Bill Gates’e kadar çok geniş bir çevresi bulunan Epstein, insan ticareti, cinsel istismar gibi suçlardan yakalanmış ve New York’taki hapishanede 2019 yılında intihar etmişti.

Fotoğraflarda Maxwell’in Epstein’e uçakta ayak masajı yaptığı görülüyor.

Epstein’ın en büyük yardımcısı olarak bilinen ve aynı zamanda sevgilisi olan Ghislaine Maxwell ise bir süre önce gözaltına alınmış ve şartlı tahliyesi engellenmişti. Hakim karşısına çıkan Maxwell iddiaları yalanlarken dün duruşmada yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda Maxwell ile Epstein’ın hem özel jette hem de dünyanın farklı bölgelerinde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Duruşmaya kanıt olarak sunulan fotoğraflardan bazılarında Maxwell’in Epstein’e ayak masajı yaptığı görülüyor. Bu fotoğraflarda Maxwell’in üzerindeki gömleğin düğmelerinin açık olduğu ve bazı fotoğraflarda üstünü de çıkardığı görüldü.

Maxwell’in 1994-2004 yılları arasında reşit olmayan genç kızları Epstein için “ağına düşürdüğü” kaydedildi. Bu yıllar arasında şu ana kadar bilinen 3 genç kızı kandırarak cinsel istismara sebep olduğu öne sürülen Maxwell iddiaları yalanladı.