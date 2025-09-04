Dünyayı sarsan siber saldırı

Çinli hacker'ların şimdiye kadarki en büyük siber saldırısı 80'dan fazla ülkeyi hedef aldı. Tuz Tayfunu adlı saldırı, milyonlarca kişi ve şirkete ulaştı.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla onlarca yıldır Amerikan elektrik şebekelerine ve şirketlerine sızarak hassas dosyaları ve çip tasarımları gibi fikri mülkiyet haklarını çalıyor.

Ancak uzmanlar ve yetkililer, bir yıl süren araştırmaların ardından, Salt Typhoon (Tuz Tayfunu) olarak bilinen bir grubun gerçekleştirdiği kapsamlı siber saldırının, Çin'in şimdiye kadarki en iddialı saldırısı olduğu sonucuna vardı.

Amerikan New York Times'ın bildirdiğine göre yetkililer, saldırının 80'den fazla ülkeyi hedef aldığını ve neredeyse her Amerikalıdan bilgi çalmış olabileceğini söyledi. Yetkililer bunu, Çin'in yeteneklerinin ABD ve müttefiklerinin yetenekleriyle rekabet edebileceğinin kanıtı olarak görüyor.

Türkiye'de de dün çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti veren bir şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem üzerinden cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi. Fenerbahçe kulübü de saldırıdan etkilendi.

ÇALINAN VERİLERLE KİMLERİ İZLEYECEKLER?

Araştırmacılar ortak açıklamada, Tuz Tayfunu saldırısının büyük telekomünikasyon şirketleri ve diğer kuruluşlara sızan, yıllarca süren koordineli bir saldırı olduğunu söyledi. Saldırının kapsamı, ilk başta anlaşıldığından çok daha genişti ve güvenlik yetkilileri, çalınan verilerin Çin istihbarat servislerinin küresel iletişim ağlarını kullanarak politikacılar, casuslar ve aktivistler gibi hedefleri takip etmesine olanak sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, Çin hükümeti tarafından desteklenen hackerlar “telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı ağları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere küresel ağları hedef alıyor” denildi.

"HİÇBİR AMERİKALI KURTULAMADI"

İngiliz ve Amerikan yetkililer bu saldırıyı “sınırsız” ve “ayrım gözetmeyen” olarak nitelendirdi. Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya da Çin hükümetini hedef alan "bir utanç kampanyasının" parçası olan bu bildiriyi imzalayan ülkeler arasında yer aldı.

FBI'ın siber bölümünde eski üst düzey yetkili olan ve hackleme soruşturmalarını denetleyen Cynthia Kaiser, “Kampanyanın genişliği göz önüne alındığında, hiçbir Amerikalının bu saldırıdan kurtulduğunu düşünemiyorum” dedi.

"YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ"

Saldırının, sıradan insanların verilerini depolamak amacıyla mı yapıldığı yoksa bu verilerin saldırı sırasında tesadüfen ele geçirildiği belirsizdi. Ancak Kaiser, bu saldırının kapsamının, Çin'in güvenlik veya diğer hassas hükümet konularında çalışan Batılıları daha dar bir şekilde hedef aldığı önceki saldırılardan daha geniş olduğunu söyledi.

Güvenlik uzmanları, Salt Typhoon saldırısının, ABD dahil stratejik rakiplerini sınayacak yeni bir Çin siber yetenekleri çağının habercisi olabileceğini söyledi. Bu saldırı, Çin'in küresel etki konusundaki hırslarını ortaya koyuyor. Bu hırslar, Çarşamba günü Pekin'de düzenlenen ve savaş uçakları, tanklar ve Tiananmen Meydanı'nda yürüyen binlerce askerin yer aldığı görkemli askeri geçit töreninde de sergilendi.