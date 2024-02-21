  • BIST 9272.8
  • Altın 2022.631
  • Dolar 30.9979
  • Euro 33.5486
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

'Dur' ihbarı yapan Polisin üzerine araç sürdü!

» »
Girne’de trafik polisine çarparak yaralanmasına neden olan Z.Z tutuklanarak, "katle teşebbüs, polisi görevinden men etme ve ciddi darp" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
'Dur' ihbarı yapan Polisin üzerine araç sürdü!

Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmada olguları polis memuru Tolga Ateşli aktardı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Girne'de, Tuğcu Sokak üzerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince yapılan rutin trafik kontrolleri esnasında, kullanımında bulunan ZUC 920 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden zanlının ehliyeti olmadığı ve alacağı cezadan kaçmak için tekrardan geldiği istikamete dönüş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının bu esnada yol içerisinde kendisine "Dur" ihbarı çeken Trafik Şube'de görevli polis memuru H.Y.’nin (E- 31) üzerine aracını kasten sürdükten sonra çarpıp, ön kaputu üzerinde yaklaşık 15 metre sürüklediğini, polisin araçtan savrulup yol içerisine düşmesine neden olduğunu belirtti.

Polis, H.Y.’nin sol omuzu, sol eli, sol kalçası ve sol ayak kısmından ciddi bir şekilde yaralandığını belirtti.

Polis memuru, H.Y.’nin Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade etti.

Zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemiyor...21 Şubat 2024 Çarşamba 15:32
  • Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor21 Şubat 2024 Çarşamba 15:23
  • Erhürman: Kaldıkları her dakika, geleceğimizden çalıyorlar21 Şubat 2024 Çarşamba 15:19
  • Kayıp Şahıs Fatma Taşkın Sağ Salim Bulundu21 Şubat 2024 Çarşamba 15:05
  • Lefkoşa'da Kundağlık ve Kasti Hasar Olayında İ.B. Tutuklandı21 Şubat 2024 Çarşamba 14:38
  • KKTC’den sanayiciler Dubai’de düzenlenen çalışma yemeğine katıldı21 Şubat 2024 Çarşamba 14:30
  • Tatlısu'da Yasin Boğa'ya Ait Araç Yangınla Kül Oldu: Soruşturma Başlatıldı21 Şubat 2024 Çarşamba 13:36
  • Ani Rahatsızlanma Sonucu Yaşamını Yitiren Yunus Zengin'in Ölümü Araştırılıyor21 Şubat 2024 Çarşamba 13:24
  • Araçta uyuşturucu tespit edildi: 4 tutuklu21 Şubat 2024 Çarşamba 13:16
  • 3 kaçak daha tutuklandı21 Şubat 2024 Çarşamba 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti