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Durak Kütüphanesi İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı

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İskele Sahil Lions Kulübü tarafından geliştirilen ‘Durak Kütüphanesi’ projesi İskele Belediyesi’nin katkılarıyla hayat buldu.
Durak Kütüphanesi İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı

Belediye açıklamasına göre İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yer alan ve İskele Belediyesi Marangoz Atölyesi tarafından hazırlanan durak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz ve KKTC Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Başkanı Seray Gürün tarafından açıldı.

Lions Genel Yönetmeni Zehra Gürol’u anmak ve hayat felsefesini yaşatmak amacıyla  oluşturulan Durak Kütüphanesi projesi vatandaşların duraklarda beklerken boş zamanlarını değerlendirip kitap okumalarının yanı sıra kitap okuma alışkanlığını da artırmayı hedefliyor.

Törende İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTC Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Başkanı Seray Gürün de kısa bir konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: ‘’TOPLUMA FAYDALI OLAN PROJELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’’

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşmasında vefanın çok önemli bir duıygu olduğunu kaydetti ve projenin örnek bir proje olarak hayat bulduğunu dile getirdi.

Sadıoğlu,”İyi olan, güzel olan, doğru olan, topluma faydalı olan her projenin yanındayız” dedi.

Konuşmalarına ardından plaket ve hediye takdimi yapıldı.

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