"Durduğum yerde seçim demedim”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP Hükümeti’ne yönelik güvensizlik önergesinin görüşülmesini reddetti.

CTP’ye bağlı bazı milletvekilleri, TDP Milletvekilleri ve Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Dr. Mehmet Çakıcı’nın verdiği önergeyle ilgili oylama bugün yapıldı. Önergenin, 27 ret oyuyla görüşülmemesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da bugün ilk olarak, 2 Mart’ta sunulan “Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Hükümeti Hakkında Güvensizlik Önergesi”nin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin tezkere görüşüldü.

ERHÜRMAN: “BAŞBAKANIN KENDİSİ DE HÜKÜMETE GÜVENMİYOR”

İlk sözü alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, erken seçim konusunun gündeme ilk kez geldiği süreci anlattı. Erhürman, konuyu Aralık ayında ETİ ve KTHY ile ilgili yasa tasarıları görüşülürken gündeme getiren Başbakan Özgürgün’ün, daha sonra da birçok kez seçimi ortaya attığını kaydetti.

Erhürman, başbakanın üç ay boyunca erken seçimi ülke gündeminde sıcak tuttuğunu, bunun üzerine muhalefetin adım atmadığı yönünde eleştirileri geldiğini belirterek, bunun üzerine güvensizlik önergesinin verildiğini söyledi.

“Hükümetin hukuksuzluk ve ciddiyetsizlikleri” bulunduğunu, dolayısıyla sağlıklı bir seçim ortamı sağlanamayacağını savunan Erhürman, bunun üzerine önergeyi verdiklerini belirtti.

Erhürman, Başbakanın kendisinin de hükümete güvenmediğini, Aralık ayından Mart ayına kadar erken seçim çağrıları yapmasının bunun göstergesi olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Aralık sonunda; KTHY’ye ilişkin yasa tasarısında yönelik, “Bu yasa geçerse, ülke duvara toslayacak” diye açıklamalar yaptığını ancak gelinen noktada, hükümetin maaşlara artış yaptığını, durumun da iyi olduğunu açıklamalarında bulunulduğunu, bunun da Denktaş’ın iki ay sonrasını öngöremediğini gösterdiğini iddia etti.

“HÜKÜMET MECLİS ÇALIŞMALARINI SABOTE ETTİ”

Sayıştay üyeliği konusuna da değinen Erhürman, hükümetin kendi istediği adayın seçilmeyeceğini anlaması üzerine dört gün Meclis çalışmalarını sabote ettiğini, sonra da seçimin ertelendiğini iddia ederek, bunun demokrasiye saygı anlayışına uymadığını söyledi.

Erhürman, Bedis Piknik Alanı’nın kiralanması, Devlet Laboratuvarı ve KIB-TEK’te yaşananların, mesai saatleri gibi konuların, hükümetin ciddiyetsizliğini gösterdiğini savundu.

Hükümetin, hukuka aykırılıkta “rekor üstüne rekor kırdığını” iddia eden Erhürman, Anayasa’ya aykırı olduğunu bilerek kararlar alındığını, hukuka saygılı davranılmadığını ileri sürdü.

Vatandaşlık konusunda da eşit davranılması gerektiğini dile getiren Erhürman, eşitliğin bozulmamasının önemli olduğuna işaret etti.

Bu şekilde devam edilirse, gelecek kuşakların haklarından çalınmaya devam edileceğini savunan Erhürman, “Artık bu işini bittiğini ve sizin biteni temsil ettiğinizi fark edin ve gerekeni yapın” dedi.

ANGOLEMLİ: “KOLTUKLAR GEÇİCİ”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümetlerin sorun çözmek için var olduğunu, ancak sorunların çözülmediğini savundu.

Sağlık, trafik, işsizlik, Göç Yasası, döviz sorunu, özel sektörde çalışanların sorunları gibi konularda hükümetin gerekli önlemleri almadığını ileri süren Angolemli, Türkiye’nin özellikle döviz konusunda aldığı önlemlere değindi.

Angolemli, güvensizlik önergesinin ve toplumun kaderinin bağımsız milletvekillerinin kararına bağlı olduğunu söyledi. Angolemli, “Toplumun geleceği size bağlıdır. Hiçbir sorunu çözemeyen, yaptığı birçok uygulama mahkemelerden dönen hükümeti ayakta tutan sizlersiniz. Oturup düşüneceksiniz oylarınız gidişi belirleyecek. Başbakanın erken seçim çağrıları da bu dört milletvekiline yöneliktir” dedi.

Angolemli, koltukların geçici olduğunu, doğru olanın yapılması gerektiğini ifade etti.

DENKTAŞ: “HÜKÜMETE GÜVEN YİNELENECEK”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülke içindeki kaosun büyüdüğü bir ortamda ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Denktaş, hükümeti kurduktan sonra maaş alacak mıyız sorunlarınom ortadan kalktığını, geriden gelen borçların ödendiğini belirtti.

Denktaş, Göç Yasası mağdurlarının mağduriyetlerini adım adım gidermeye başladıklarını, ek mesailerin ödendiğini, geçen yılı artı ile kapattıklarını ve geçmiş yıl borçlarını bir sonraki yıla aktarmadıklarını kaydetti.

Tarım borçlarının yarısının ödendiğini, geri kalanın bir ay içinde ödeneceğini söyleyen Denktaş, yatırım rakamlarının piyasaya akmasına yönelik adımlar atıldığını, nakit kullanımın önü açılacağını, mahsuplaşma işlemini yasalaştırdıklarını belirtti. Denktaş, Bilişim Suçları ve benzer yasaları gibi çeşitli yasaların tamamlandığını söyledi.

Serdar Denktaş, Nisan ayında vergi beyannamelerini elektronik ortamda alınabileceğini kaydetti.10 ayda bunların başarıldığını söyleyen Denktaş, zaman zaman toplumsal barışın sağlanması adına karar değişikliğine de gidildiğini ve uzlaşı sağladıklarını ifade etti.

Denktaş, uzlaşı sağlamak için bazı kararların değiştirildiğini, grevler yapılmasının önüne geçildiğini belirtti. “Sizin siyasi rant elde edebileceğiniz alanları bire bir elinizden aldık” diyen Denktaş, tüm aksaklıkları ortadan kaldırmanın bu kısa sürede mümkün olmadığını belirtti.

Gençlerin göç ettiği yönünde şikayetler olduğunu ancak Türkiye’den genç doktorların ülkeye gelmek üzere sıraya girdiğini söyleyen Denktaş, ülkede yaşayanların önünün açık olduğunu hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Denktaş, devletine, toprağına ve yurduna sahip çıkar noktaya gelmenin zaman ve istikrar gerektirdiğini, hükümetin bu istikrarı sağlama yönünde bir duruş sergilediğini söyledi.

Önümüzdeki aylar içinde gerek mali protokol gereği, gerek ülke ihtiyaçları gereği yaptıkları çalışmaların Meclise yansıması olacağını söyleyen Denktaş, bu emeklerin seçimle ortadan kalkacağını, borca ve karışıklığa geri dönüleceğini belirtti.

Denktaş, DP olarak, güvensizlik önergesi oylamasıyla hükümete güveni yineleyeceklerini, her adımlarından devletin daha iyi bir noktaya getirmeyi ön planda tutacaklarını ifade etti.Ülkenin geleceğiyle ilgili yasalar üzerine çalıştıklarını belirten Denktaş, hükümet olarak üstlendikleri sorumluluğu götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Denktaş, yaratılan olumsuzluk algısının sosyal medya ve medya tarafından yaratıldığını ve atılan doğru adımların basında yer almadığını, bununla halka yanlış yapıldığını söyledi. Serdar Denktaş, “Her ne olursa olsun atacağımız hiçbir adımda sorumsuzca bir davranışı bu hükümetten kimse görmedi ve görmeyecek. Yapacak çok işimiz var” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “HİÇBİR ŞEKİLDE SEÇİM GAİLEM OLMADI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de hükümete verilmiş güvensizlik önergesinin görüşülmesi ve görüşlerin ortaya konması neticesinde, şahsına ve hükümetine verilmiş güvensizlik önergesinin ve bu konuda söz söyleyenlerin hem söylediklerine yanıt, hem de hükümetin gelinen noktada ne durumda olduğu konusunda bilgilendirme yapmak istediğini kaydetti.

Ana muhalefet partisi başkanını “benden sonra söylenenleri kaale almayacağım çünkü kelime dansı yapacaklar” ifadelerini eleştiren Özgürgün, bunun bir ana muhalefet partisi başkanı için söylenebilecek en talihsiz söz olduğunu belirtti.

Yıllardır mecliste olduğunu, 3 ya da 4 güvensizlik önergesine denk geldiğini kaydeden Özgürgün, en az 10 seçimde bulunmuş birisi olarak hiçbir şekilde seçim gailesi olmadığını dile getirdi. “Benim seçim çağrımı sanki benden önce bir şey denmemiş de ben seçim çağrısı yapmışım gibi değerlendirmek yanlıştır” diyen Özgürgün, “Seçim dememin sebebi var durduğum yerde seçim demedim” ifadelerini kullandı

Bir televizyon programında kendisine yöneltilen “cumhurbaşkanı sizi azınlık hükümeti olarak tanımlıyor” ifadeleri üzerine seçime hazır olduklarını anlattığını dile getiren Özgürgün, sanki hiç bir şey yokken seçimi gündeme getirmiş gibi bir algı yaratılmasının yanlış olduğunu kaydetti.

“AZINLIK HÜKÜMETİ DEĞİLİZ”

Bir hükümet seçimden salt çoğunlukla çıkarsa, o hükümet azınlık hükümeti değildir diyen Özgürgün, seçim sonuçlarından hükümetin çoğunluk hükümeti olduğunun görülebileceğini kaydetti. Özgürgün, şu anda bazı milletvekillerinin bağımsız olmasının bu durumu değiştirmeyeceğini dile getirdi.

“Seçimden kaçtığımız yoktur, azınlık hükümeti ifadelerine cevabımız budur” diyen Özgürgün, hükümetin kuruluş aşamasından bahsetti.

Mecliste güvenoyu alınmasının demokratik bir hak olduğunu, kendisinin bunu saygıyla karşılamasının da eleştirildiğini kaydeden Özgürgün, “Canları sağ olsun, ben o noktada yorum yapacak değilim ama bu mecliste güven oylaması da bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Hükümet güvenoyu almazsa hemen seçime gidileceğini dile getiren Özgürgün, hükümet icraatlarından bahsetti.

Finansal olarak sorunlu ve kaotik bir ortamda hükümeti devraldıklarını anlatan Özgürgün, “Bu 40 yılda kurulan 38. hükümetti. Ve asla küçümsenemeyecek bir performans ortaya kondu” dedi.

İCRAATLARI SIRALADI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin icraatlarını şu şekilde sıraladı:

“Öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin, ek ödenekleri ödendi. Piyasaya borçlar ödendi. Yerel bütçe yüzde 20 artı verdi. Tarıma, çiftçiye olan borç ödendi. Kasım-Aralık Maaşları ve 13. maaşlar sorunsuz olarak Türkiye’den katkı almadan ödendi. Lefke 6. İlçe oldu. Sağlık alanında yatırımlar başladı. Güzelyurt hastanesinin temeli atıldı. Trenyolu polikliniği yeniden düzenlendi, Nalbantoğlu’nun yükü azaltıldı. Gazimağusa ve Lefkoşa hastanelerinde gözle görülür iyileştirmeler oldu. Karayollarında ciddi iyileştirmelerle ilgili ihalelere çıkıldı. Muhasebe meslek yasa tasarısı mecliste. Burs kriterleri değiştirildi ve yıllık 9 milyar tasarruf sağlandı.

Çalışma yaşamına ilişkin önemli adımlar atıldı. E- maliye ve e-vergi projeleri devam etmekte. Teşvik mevzuatı çıkarıldı. Tarım strateji belgesi yayınlandı. Belediyeler değişiklik yasa tasarısı hazır. Fonların 8’i kapandı, 8’i de komitede. TC-KKTC arasında imzalanan Turizm İşbirliği Eylem Plan uyarınca çalışmalar devam ediyor. STK’larla yer ürünlerin yurt dışında pazarlanması için mutabakat sağlandı. TSE ile işbirliği anlaşması imzalandı. Bankacılık Değişiklik Yasa Tasarısı Önergesi Meclis Alt Komitesi’nde”

“HALKIN GÜNDEMİNDE HÜKÜMETİN DURUMUNU KALDIRMAK İSTİYORUZ”

Müzakerelerin ENOSIS kararı nedeniyle durma noktasına geldiğini dile getiren Özgürgün, Meclisin bunu yakın zamanda değerlendireceğine emin olduğunu belirtti.

Özgürgün, azınlık hükümeti söylemleri ve güvensizlik önergesinin, bunun hükümetin göreve halk iradesine sahip bir halde devam etmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin güvenoyu alarak göreve devam edeceğine inanç belirten Özgürgün, “Biz bugünkü güven oylamasında halkın gündeminde hükümetin durumunu kaldırmak istiyoruz. Bunun için de güvensizlik önergesine sorumluluk gereği ret oyu vereceğiz” dedi.

“MESAİ SAATLERİ SENDİKALARLA UZLAŞMA SONUCU OLDU”

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, 2016-2018 mali işbirliği protokolünde yer alan turizm yatırımlarının ihalesiz yapılamayacağı kuralına uyulup uyulmadığını sordu. Yorgancıoğlu, Meclis’ten geçen bu protokol gereği yaz mesaisi 3 ay sürecek şartına uyulmayarak 4 ay yaz mesai yapıldığını kaydetti.

Özgürgün ise protokol çerçevesinde teknik takibin teknik heyetler tarafından yapıldığını dile getirerek, kendilerine verilen bilginin protokolün işlemesinde hiçbir sıkıntı görülmediği yönünde olduğunu söyledi.

Yaz mesaisi konusundaki ayarlamaya değinen Özgürgün,3 ay yerine 4 ay yaz mesai yapılmasının sendikalarla uzlaşma sonucu olduğunu dile getirdi.

Ardından güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili oylama yapıldı. Önergenin görüşülmesi alınması 27 ret oyuyla reddedildi.