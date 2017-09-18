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Durduran: “Çözümü güçleştirecek adımlar yasaklanmalı”

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Durduran: “Çözümü güçleştirecek adımlar yasaklanmalı”
Durduran, liderlerin Birleşmiş Milletler’in talep ettiği çalışma gruplarını oluşturup, yeni bir görüşme zemini aramak yerine, tutarsız açıklamalar ve çözümü güçleştirecek adımlarla halkları gerçek bilgiden uzaklaştırdıklarını ileri sürdü.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreterya Üyesi Alpay Durduran, liderlerin Birleşmiş Milletler’in talep ettiği çalışma gruplarını oluşturup, yeni bir görüşme zemini aramak yerine, tutarsız açıklamalar ve çözümü güçleştirecek adımlarla halkları gerçek bilgiden uzaklaştırdıklarını ileri sürdü.

Alpay Durduran, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye ve KKTC hükümetlerini de eleştirdi. Durduran, bir yandan “iki bölgeli federasyonun olanaksız olduğu anlaşıldı, yeni şey konuşalım” denirken, diğer taraftan da gençlere arsa tahsisi ve alt yapı projeleri, yeni yurttaşlık dağıtımı, elektriği Türkiye’ye bağlama, yeni İlahiyat Koleji ile zorunlu din eğitimi gibi olası bir antlaşmayı zorlaştıracak adımlar atıldığını ifade etti.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın tarafları ziyaret ettiğini fakat ortada BM’nin istediği çalışmadan eser olmadığını da belirten Durduran, muhalefet partilerinin dahi “BM görüşmelerin yardımcısıdır ve sizden bekledikleri var. Hazırlandınız mı?” sorusunu sormadığını kaydetti.

Spehar’ın iki tarafta da kavga materyali arayan lider gördüğünü iddia eden Durduran, çözüm yanlısı olanları bu dalaşmaya katılmamaya çağırarak, “Değerlendirme bize ait olsun, bize gerçek bilgileri verin, o kadar” demeleri gerektiğini belirtti.

Durduran, açıklamasında, “Çözümü güçleştirecek adımlar atmak yasaklanmalı, geri durulmalıdır.” ifadelerine de yer verdi.

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