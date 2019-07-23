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Durduran: Görüşme isteme yarışı başladı

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayı değerlendirerek, “Görüşme isteme yarışı başladı. Kıbrıs zor durumda ve savaş tehdidi var. Bizse çıkmaz yollarda oyalanıyoruz” dedi.
Durduran: Görüşme isteme yarışı başladı

Durduran, yazılı açıklamasında,  “Federal çözümün gömüldüğü ilan edildi ama bol bol son görüşmelere sadık kalmanın önemi vurgulanıyor. Dünü bilmesek ve malımızı tanımasak biz de ‘ha gayret sizi sonuna kadar destekliyoruz çözün şu düğümü’ diyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerin resmi değil gayrı resmiye çevrildiğine de işaret eden Alpay Durduran, “Kıbrıs zor durumda ve savaş tehdidi var. Bizse çıkmaz yollarda oyalanıyoruz. Başımıza gelenlerden başımıza getiren kadar biz de sorumluyuz. Bunu kabul etmek için bari bu kez taraflara yakından ve objektif bakalım” dedi.

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