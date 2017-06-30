Durduran Kıbrıs Konferansı’ndaki gelişmeleri değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Crans Montana’da sürdürülen Kıbrıs konferansında ilk kez güvenliğin gerçek anlamına yakın ele alındığını ifade etti.

Durduran, yaptığı yazılı açıklama ile konferanstaki gelişmeleri değerlendirerek, garantör devletlerin ordularının Kıbrıs’ta yasal olarak bulundukları zamanda güvenliği sağlamak için hemen hemen hiç etkili olamadıklarını ileri sürerek, garantörlerin BM Barış Gücü ile işbirliği sözü vermelerine karşın bunu da gerçekleştirmediklerini savundu.

Durduran, gerçek güvenli bir yaşamın çağdaş hukuk devletinin sağlayacağı ortam olduğunu belirterek, çözümü desteklediklerini, Kıbrıs’a saygı duyarak hareket edilmesini salık verdiklerini kaydetti.