Durduran: Yeni hükümet derken başkanlık rejimine hazırlanıyoruz

Durduran yaptığı yazılı açıklamada, “Şimdi sıra başkanlık düzeyine kadar destek sağlamakta. Onun için hemen koalisyon sorunları ve çok sık hükümet değiştirilmesi konusu vurgulanmaya başlandı” dedi.

Açıklamasında, ülkedeki ekonomik sorunlara da işaret eden Durduran, “Halkımızın ekonomik sorunlarla boğuştuğu zamanda devletinin mali gücünün TL’nin değer yitirmesiyle eriyip gittiğini görüp sesini kısması isteniyorsa, buna katkıda bulunan ateşle oynar” ifadelerine yer verdi.

Durduran “yolsuzluk” iddialarına değinirken de, “Yolsuzluklar mutlaka hızla soruşturulmalıdır. O kadar ki koalisyonla köşe kapmaya kalkmanın tehlikeli olduğu görülmelidir. Yolsuzluk var diye bağıran hükümet mensubu ama soruşturmanın başladığı veya başlayacağı haberi basından öğrenilemedi” dedi.