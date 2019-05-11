  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Durduran: Yeni hükümet derken başkanlık rejimine hazırlanıyoruz

» »
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, KKTC’de yaşanan son siyasi gelişmelerin başkanlık sistemine kapıyı açtığını söyledi.
Durduran: Yeni hükümet derken başkanlık rejimine hazırlanıyoruz

Durduran yaptığı yazılı açıklamada, “Şimdi sıra başkanlık düzeyine kadar destek sağlamakta. Onun için hemen koalisyon sorunları ve çok sık hükümet değiştirilmesi konusu vurgulanmaya başlandı” dedi.

Açıklamasında, ülkedeki ekonomik sorunlara da işaret eden Durduran, “Halkımızın ekonomik sorunlarla boğuştuğu zamanda devletinin mali gücünün TL’nin değer yitirmesiyle eriyip gittiğini görüp sesini kısması isteniyorsa, buna katkıda bulunan ateşle oynar” ifadelerine yer verdi.

Durduran “yolsuzluk” iddialarına değinirken de, “Yolsuzluklar mutlaka hızla soruşturulmalıdır. O kadar ki koalisyonla köşe kapmaya kalkmanın tehlikeli olduğu görülmelidir. Yolsuzluk var diye bağıran hükümet mensubu ama soruşturmanın başladığı veya başlayacağı haberi basından öğrenilemedi” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jale Dizdarlı hayatını kaybetti11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:26
  • HP GS Senin: Özgürgün ve Çaluda kabinede görev almamalı, HP buna onay vermez!10 Mayıs 2019 Cuma 20:46
  • UBP'de HP'ye tepki .. Özgey: "HP Genel Sekreteri'nin açıklaması kabul edilemez"10 Mayıs 2019 Cuma 20:43
  • Bu hafta yağmur var mı? Meteoroloji Dairesi açıkladı10 Mayıs 2019 Cuma 18:59
  • Akıncı: “Eylemsel bir reaksiyon dışında seçenek bırakmıyorlar”10 Mayıs 2019 Cuma 17:46
  • Besim: Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yetebileceklerini çok net gördüm10 Mayıs 2019 Cuma 17:31
  • Belediyeler Birliği: "Anayasal haklarımızın erozyona uğratılmasına sessiz kalmayacağız"10 Mayıs 2019 Cuma 17:29
  • Atakan: Denktaş yargılanacak bir şey yapmadı10 Mayıs 2019 Cuma 15:59
  • İşte İmamoğlu'nun KKTC'de yapacakları...10 Mayıs 2019 Cuma 15:13
  • Özersay: Telkinlere rağmen 4'lü koalisyonda bulunduk!10 Mayıs 2019 Cuma 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti