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Durdurulamayan kriz corona! İşte 115 ülkeye sıçrayan virüsle ilgili son rakamlar

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Corona virüsü paniği dünya genelinde her geçen gün dalga dalga yayılıyor. Vaka sayısı 100 bini, ölü sayısı ise 4 bini aşarken, virüs son olarak Burkina Faso, Brunei, KKTC, Manş Adaları ve Moğolistan'da ortaya çıktı.
Durdurulamayan kriz corona! İşte 115 ülkeye sıçrayan virüsle ilgili son rakamlar

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla yayılan corona virüsü, dünya çapında kriz boyutuna ulaştı. Virüs kaynaklı ölümler Çin’de azalış eğilimi gösterse de, başta Avrupa’da olmak üzere hız kazandı.

‘worldometers’ın verilerine göre dünya çapında vaka sayısı 114 bin 458’e, ölü sayısı 4 bin 27’ye yükseldi. 115 ülkede tespit edilen corona virüsünde sadece dün 4 bin 300 yeni vaka ve 199 ölüm gerçekleşti.

69 VAKA DIŞARIDAN ÇİN’E GELDİ 

3 bin 136 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de, yurt dışından gelen vaka sayısı da iki arttı. Pekin ve Guangdong’daki tespitlerle beraber ülke dışından Çin’e gelen hasta sayısı 69’a ulaştı.

 

Çin dışında yedi ülkede 1000’in üzerinde vaka görülürken, bunlar arasında İtalya, Güney Kore ve İran ise 7 binin üzerinde vaka sayısıyla başı çekiyor. Virüs son olarak Burkina Faso, Brunei, KKTC, Manş Adaları ve Moğolistan’da ortaya çıktı, Şili’de ilk ölümlü vaka duyuruldu.

İTALYA’DA ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA

İtalya’da son 24 saat içinde 1797 yeni vaka ve 97 ölüm kaydedildi, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 463’e ulaştı. Başbakan Giuseppe Conte, corona virüsü ile mücadele etmek için karantinayı genişleterek ülke genelinde uygulama kararı aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Conte hayatını kaybedenlerin sayısının ciddi şekilde artmasının ardından sadece kuzeyle sınırlı bir karantinanın yeterli gözükmediğini bu yüzden de tüm ülkenin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

3 Nisan’a kadar İtalya’da halk sadece işe ya da acil durumlar için hastaneye gidebilecek. Daha önce 15 Mart’a kadar tatil edilmiş tüm okul ve üniversiteler de bu tarihe kadar kapalı kalacak.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN VİDEO

 

Napoli’den video paylaşan Luca Franzese isimli bir adam, kız kardeşinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Binlerce kez paylaşılan videoda, Franzese arkasındaki yatakta yatan bir kadını gösteriyor

Hiçbir yetkilinin dün akşamdan beri yardıma gelmediğini belirten adam, “Ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin” şeklinde konuştu.

Şİ CİNPİNG’DEN WUHAN’A ZİYARET

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün virüsün çıkış noktası olan Wuhan’ı ziyaret etti. Salgın başladığından bu yana ilk kez yapılan bu ziyaretin, Pekin yönetiminin kontrolü sağladıkları imajını vermek için yapıldığı öne sürüldü.

WHO: PANDEMİ İHTİMALİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom, virüsün dünyadaki son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adhanom, virüsün artık bir pandemi durumuna gelme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu belirtti. İtalya'nın aldığı ciddi tedbirleri desteklediklerini bildiren Adhanom, tedbirlerin yayılmayı azaltmasını umduklarını ekledi.

3 bin 136 kişinin hayatını kaybettiği Çin dışında worldometers’ın verilerine göre en çok ölümlü vakaların görüldüğü ülkeler.

 

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