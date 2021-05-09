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Durdurulan Araçta Şüpheli Hareketler

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Durdurulan Araçta Şüpheli Hareketler

Yapılan açıklama şöyle:

08.05.2021 tarihinde saat 15.00 sıralarında İskele’de, Karpaz-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan B.L.(K-32)’nin  hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine; polis tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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