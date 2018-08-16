Durex, Türkiye'de de prezervatif toplatıyor: Patlama riski var

Hürriyet'in haberine göre, Reckitt Benckiser Şirketi'nden açıklamada 2018 başında üretilen Durex Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan ürününün sınırlı sayıdaki serisinin olduğu bazı ülkelerde, ürünlerin raf ömrü testlerini geçemediği vurgulandı.
Firma yetkilileri şu bilgileri verdi:
"Testler, bu gruptaki tek bir seri ürünün raf ömrüyle ilgili ek test ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu durum Durex tüketicilerinin güvenlik konusunda endişe duymalarını gerektiren bir durum değildir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimizi neticelendirerek, Durex Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan ürününün bahsedilen sınırlı sayıdaki tek üretim serisinin önlem amaçlı olarak yalnızca ticari müşterilerimizden toplatılmasına karar verilmiştir. Diğer Durex ürünlerimiz bu durumdan etkilenmemiştir."
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