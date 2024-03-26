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Dursun Oğuz: Aktif öğrenci sayısı pasif öğrenci sayısından daha az

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İçişleri Baklanı Dursun Oğuz, ülkeye gelen öğrenciler için bugün Bakanlar Kurulu’nda İkamet Tüzüğü ile ilgili değişikliğe gidileceğini kaydetti.
Dursun Oğuz: Aktif öğrenci sayısı pasif öğrenci sayısından daha az

Meclis Genel Kurulu’nda eleştiriler üzerine söz alan Oğuz, “Adaya eğitim için gelen ama amacı dışında kalanlarla ilgili “polis tutsun yakalasın” noktasında değiliz, giriş koşulları tamamlanmalı, kapılarda gerekli tedbirler almalı ve geliş amacına uygun resmi belge olmalı. Bu düzen bu şekilde gitmez, hepimiz hemfikiriz ve ilgili düzenleme bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçecek.

“Aktif öğrenci sayısı pasif öğrenci sayısından daha az, bu da tabloyu gösteriyor” diyen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz,denetim bacağında büyük eksiklikler olduğunu, bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçecek yeni düzenleme ile ikamet izni konusunun kapanacağını söyledi.

Oğuz, “Zafiyet var zafiyetin giderilmesi için gereken yapılacak” dedi.

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