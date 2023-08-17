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Dursun Oğuz: Ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz bugün bazı yayın organlarında yayınlanan haber üzerine açıklama yaptı. 
Dursun Oğuz: Ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz bugün bazı yayın organlarında yayınlanan haber üzerine açıklama yaptı. 

Oğuz açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur.”

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