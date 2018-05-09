Dursun Oğuz: "bir hükümet giden hükümeti zam yapmadı diye eleştirmeye çalışıyor"

Ulusal Birik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programında gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Hedefimiz Yerel Seçimler

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz Ulusal Birlik Partisi kurumsal ve tüm organları ile ciddiyet içerisinde çalışan bir partidir, bu yapı içerisinde öncelikli hedefimiz yerel seçimlerdir ve çalışmalarımız da bu doğrultuda devam etmektedir, bugün Belediye Başkan adaylarımız ve İlçe Başkanlarımız ile bir toplantı gerçekleştirip fikir teatisi yaptık, önümüzdeki günlerde de belirlediğimiz Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte daha genişletilmiş bir toplantı yapacağız dedi.

Oğuz, devamında “Ulusal Birlik Partisi’nin 21 bölgede kendi adaylarımızla 7 bölgede ise bağımsız adaylara destek vererek parti görüşümüzü açıkladık, bunun dışında hareket edenler partilimiz bile olsa parti organları gereği yapar. Açıkladığımız tüm adayların arkasındayız şeklinde konuştu.

Hükümet tam bir zam hükümetidir

Hükümetle ilgili düşünceleri konusunda gelen bir soruya ise Oğuz, keşke hükümette eleştirecek bir şey bulamasak ve sadece icraatları konuşabilseydik fakat bakıyoruz ki geldikleri günden beridir eli vatandaşın cebinden çıkmayan bir zam hükümeti var. Sorumluluk altına girmekten korkan ve açık kapatmanın yolunu sadece zamlarda bulan bir hükümetle karşı karşıyayız, bu zamlar, özellikle de elektrik zammı en erken zamanda geri alınmazsa bizleri daha çok fazla zam beklemektedir ve bu zammın bir ay sonra geri alınmasının hiçbir bir işe yaramayacağını belirtti.

Açıklamalarıyla komik oluyorlar

Dursun Oğuz, ülke tarihinde ilk defa, gelen bir hükümet giden hükümeti zam yapmadı diye eleştirmeye çalışıyor, bu trajikomik bir durumdur ve hükümetin şu anda ne kadar aciz bir durumda olduğunun göstergesidir, muhalefetteyken kendilerini kurtarıcı ilan edenlerin, hatta elektrik faturalarını ödemeyin, bakana gerek yok bu hesapları bir muhasebeci koysak yapar diyenlerin ülkeyi daha güzel günlere taşıyacağı yerde ardı arkasına yapmış oldukları zamları savunmaya kalkmaları gerçekten komik bir durumdur ve mevcut hükümetin bir arpa boyu ileriye gidemeyeceğinin göstergesidir, halk bunları görmekte ve yüzlerine vurmaktadır dedi.

UBP Devleti en iyi yönetebilen partidir

Bugün bizleri muhalefet yapamıyorsunuz diye eleştirenler Devlet yönetmekte en iyi partinin UBP olduğunu kabul etmektedirler. UBP-DP döneminde dönemin Başbakanı, Genel Başkanımız Hüseyin Özgürgün’ü sessiz kalmakla suçlayanlar ve hükümeti Serdar Bey yönetiyor diyenler bugün Serdar Bey’in hükümette olduğunu görerek kimin geçmiş hükümeti yönettiğini gayet iyi anladılar.

Döviz’e önlem Devletten kısıtlamalarla yapılabilir

Döviz’e yönelik alınabilecek tedbirlerle ilgili açıklama yapan Dursun Oğuz, hükümetin devlet alacaklarından feragat etmesi durumunda tedbirler alınabilir. İki hafta önce Başbakan bir dizi tedbir önerisi açıklamış hatta bu önerileri mecliste bile okumuştu ama halk tedbir beklerken zamlarla karşılaştı. Muhalefetteyken Halkın Partisi Fiyat İstikrar Fonunun kullanılması ile ilgili hükümete akıl verirken, şimdi kendisi hükümette ve Fiyat İstikrar Fonu’nu kullandığımız için bizleri eleştirmektedir dedi.

27 Rakamı ile hükümet yürütmek zordur

27 kişilik hükümetle ilgili gelen soru üzerine ise Oğuz, bu sayıyla hükümet yürütmek kolay değildir, ayni sıkıntıları bizler de yaşadık, mecliste pazartesileri yasama olduğu için hükümet gücünü göstermek zorundadır dolayısıyla da eksiksiz orada olmalıdır, geçtiğimiz gün oturumu açmak için Bertan Zaroğlu’ndan destek istediler bu da hükümetin kendi içinde bile koordinasyon eksikliği olduğunu göstermektedir.

Aylardır hükümetin meclise doğru düzgün yasa getirmediğine, getirdiği yasaların da savcılıktan geri döndüğüne işaret eden Dursun Oğuz, en son müşavirlik yasası üzerinde bayağı bir mesai harcadılar ama o da on beş gün Cumhurbaşkanı’nın önünde bekledi dedi. Anlaşılan odur ki yasaları düzgün çalışmamakta ve gerekli görüşleri almamaktadırlar.

Müşavirlik yasasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna inandığını söyleyen Dursun Oğuz, Müdürlük yapan kişilerin eski kadrolarına geri döneceğini fakat bu sürede kaybedecekleri hakları olduğunu ayrıca geri dönmeleri halinde de ayni işi birkaç kişinin yapmak durumunda kalacağını söyledi. Bununla ilgili biraz daha çalışılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Oğuz ayrıca ülkede başta ekonomi olmak üzere çok daha önemli konuların acilen çözüm beklediğini söyledi.

Oğuz, Ulusal Birlik Partisinin toplum menfaatine gelecek tüm yasalara destek vereceğini belirterek herkesten ayni samimiyet çerçevesi içerisinde hareket etmesini beklediklerini, bazı odalar ve sendikaların yapılan zamlarda seslerinin çıkmadığını bunun da bir samimiyetsizlik göstergesi olduğunu belirtti.

Koltuk için hükümet etmektedirler

Hükümetteki bazı partilerin kendi içlerinde doğru bildiklerini yaptıramama, yanlış gördüklerini ise engelleyememe gibi bir durumda olduklarını söyleyen Dursun Oğuz, bu koltuk için orada olduklarının bir göstergesidir, hükümet açık ve net başarısızdır dedi. Devlet Halk için vardır, Halk olmazsa Devlet de olmaz diyerek sözlerine devam eden Oğuz, hükümet halkı rahatlatacak hiçbir tedbir almamakta ve halkı zora sürmektedir, halk onay verdiği UBP hükümetini arar oldu dedi.

Parti manifestosunu AB yetkililerine sunduk

Avrupa Birliği yetkililerinin Maraş’ı ziyaret ettiğini ve bu ziyarette Ulusal Birlik Partisi adına Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Resmiye Canaltay’ın partinin düşüncelerini yansıtan manifestoyu yetkilere teslim ettiğini söyleyen Oğuz, iki taraftan da belli toplulukların ziyaret yerine gidip pankart açtığını ve bu esnada herhangi bir olayın yaşanmamasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Guterres belgesi çerçevesinde görüşmelerin devam etmesi konusundaki düşüncelerine yönelik ise Dursun Oğuz, daha önce Parti Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün bu konuda açıklaması olduğunu ve 30 Haziran tarihli reddedilen belgenin Rumlar tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı ile saygı çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Oğuz, herhangi bir sorun veya sıkıntı bulunmamaktadır, endişelerimizi kendisi ile paylaşıyoruz dedi.

Kurultay öncelikli konumuz değildir

Kurultay için adı geçen adaylar olduğuna dair sorulan soru üzerine ise Genel Sekreter Dursun Oğuz, kurultay öncelikli sorunumuz değildir, adı geçen arkadaşlar dahi şu anda yerel seçimlere kilitlenmiş durumdadır, herkes var gücü ile adaylarımızın kazanması için çalışmaktadır, kendilerine bu davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Kurultay seçimden sonra düşüneceğimiz bir konudur diyerek Hüseyin Özgürgün bu ülkede koltuk meraklısı olmadığını ispat eden ender politikacılardandır, CTP-UBP hükümetinde kabinede yer almayarak bunu gösterdiği gibi geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada da “teklif gelseydi bensiz bir hükümeti değerlendirebilirdik” dediğini söyledi.

İstisnai yurttaşlıklar haksız yere yapılmadı

İstisnai yurttaşlıkların haksız yere yapılmadığını, burada hayat kurup, doğup, yaşamlarını sürdüren birçok insanın mağduriyetlerinin giderildiğini söyleyen Oğuz, bu yoğunlukta üç beş kişi gözden kaçmış olabilir ama bu kötü niyetle bu işin yapıldığının göstergesi değildir. UBP hükümetleri her zaman iyi niyetle halkın sorunlarına çözüm bulmak adına adımlar atmaktadır dedi.

Programın sonunda ise hatalar insanlara mahsustur diyen Oğuz, bizler de hatalar yaptık gerektiği yerde de özür diledik ama bu hatalar yapılırken kötü niyetle yapmamak lazım, biz bu kadar zamma rağmen halkı sokaklara çağırmıyoruz, onun yerine hükümete yanlışlarını düzeltmeleri için çağrılar yapıyoruz, tedbir alsınlar ve hayatı ucuzlatsınlar yoksa bu mülayim tavrımız daha fazla devam etmeyecektir diye sözlerini sonlandırdı.