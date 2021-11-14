Dursun Oğuz: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.Yaşını Gururla Kutluyoruz"

Oğuz mesajında Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlükleri doğrultusunda yıllarca mücadele ettiğine vurgu yaparak, 38 yıldır Kıbrıs Türk halkının birlik beraberlik ve bütünlüğünü simgeleyen bayrağının altında gururla yaşadığına dikkati çekti.

Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

"Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini devlet kurarak 15 Kasım1983 yılında taçlandırmıştır. O gün kurulan devletin bugünlere daha da güçlü bir şekilde geldiğini görmek bizleri onurlandırmaktadır. Kıbrıs Türk halkının büyük mücadele vererek elde ettiği bağımsızlığının 38. yıldönümünü kutladığımız bugün Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ve Güvenlik Kuvvetleri’mize olan güvenimizi de yinelemek isterim. Bugünlerin mimarı ve mücadelemizin öncü Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlarım."