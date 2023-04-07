Yayla köyünün yanında bulunan Serakhis (Güzelyurt) Deresi’nde kısmı temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık 1,5 km alan kamışlardan ve çöplerden ıslah edilerek dere yatağı açıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Serakhis Deresi’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Oğuz, su kaynaklarımızın önemine vurgu yaparak bu tür çalışmaların birçok bölgede uygulandığını ve yeraltı sularının korunması gerektiğinin altını çizdi.
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