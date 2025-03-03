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Dursun Oğuz: Tabanca izinleriyle ilgili sorulara bu hafta içinde cevap verilecek

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tabanca izinleriyle ilgili sorulara bu hafta içinde cevap verileceğine vurgu yaparak, ülkede meydana gelen silahlı olaylarda kullanılan silahların kayıtlı olmadığına dikkat çekti.
Dursun Oğuz: Tabanca izinleriyle ilgili sorulara bu hafta içinde cevap verilecek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tabanca izinleriyle ilgili sorulara bu hafta içinde cevap verileceğini dile getirerek, silahlı olayların herkesi üzdüğünü, kullanılan silahların kayıtlı olmadığını, bu olaylarla tabanca izinlerinin farklı olduğunu, bağlantısı bulunmadığını belirtti.

Oğuz, kamu güvenlik görevlileri ve sivillere silah izni verildiğini, detaylarla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.

Oğuz, deniz limanlarından girişlere yönelik daha sık önlemler alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

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