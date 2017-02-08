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Dursun Oğuz’a Başbakan Özgürgün soruldu

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Dursun Oğuz’a Başbakan Özgürgün soruldu
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekteri Dursun Oğuz, müzakere sürecinin kolay bir süreç olmadığını söyledi.

Oğuz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle müzakere süreciyle ilgili görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerini bilgilendirdiğini belirten Oğuz, “Sürecin üzerinden yeniden geçtik” dedi.

Oğuz, mart ayında 5’li zirvenin yapılmasıyla ilgili bir çalışma olduğu kaydederek, “Günle ilgili nihai bir sonuç yok ama mart ayı kesin gibi görünüyormuş, bize verilen bilgi bu” şeklinde konuştu.

2018’de Güney’de seçim olacağını anımsatan, toplantıda önümüzdeki 3 ayın önemli olduğuna değinildiğini kaydeden Oğuz, “Bu konuda hemfikiriz” dedi.

Dursun Oğuz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Yunanistan ve Türkiye’de temaslarda bulunduğunu anımsattı, bununla ilgili görüşmeler olduğunu da söyledi.

DURSUN OĞUZ’A BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN SORULDU

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmaması ve bazı açıklamalarıyla sürece tepki gösterdiğiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan hükümeti temsil ediyor, biz parti olarak buraya geldik. İçeride bununla ilgili bir konuşma geçmedi. Öyle bir konu açılmadı. Geçmişten bugüne kadar olan süreçle ilgili değerlendirme yapıldı, muhtemel görüşmelerle ilgili bilgi verildi. Süreç kolay bir süreç mi? Elbette değil...”

“YENİ BİR GELİŞME YOK”

“Görüşmeden memnun kaldınız mı?” sorusu üzerine UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz şunları söyledi:

“Yeni bir gelişme yok, süreçte ilerleme yok. ‘Yeni bir şey verdik, bundan memnun musun?’ diye bir konu söz konusu değil...”

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