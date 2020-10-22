  • BIST 1.204
  • Altın 485,671
  • Dolar 7,9052
  • Euro 9,3478
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Dursun Oğuz'da UBP Başkanlığına aday

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 31 Ekim'de yapılacak olan kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu basın bildirisiyle açıkladı:
Dursun Oğuz'da UBP Başkanlığına aday

Şu ana kadar Dursun Oğuz, Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu olmak üzere toplamda üç isim, UBP başkanlığına aday olacağını resmi olarak açıklamış durumda.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 31 Ekim'de yapılacak olan kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu basın bildirisiyle açıkladı:

Oğuz'un açıklaması şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin saygıdeğer halkı ve değerli UBP’liler;

Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz güzel ve bir o kadarda kritik günler bizi beklemektedir. KKTC siyasetinin amiral gemisi Ulusal Birlik Partisi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha zaferle çıkmış ve partimizde yeni bir bayrak değişimi vakti gelmiştir.

UBP’nin şanlı bayrağını daha iyi yerlere taşımak, her UBP’linin olduğu gibi şahsım için de büyük bir onurdur. Partime olan sevgimi ve vatanıma olan hizmet aşkımı siz değerli üyelerimizin de desteğiyle UBP Genel Başkanlığı ile taçlandırmak istiyorum.

Değerli UBP’liler,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı dönemimde ülkemizde birçok projeyi hayata geçirdik. Yıllardır dokunulmayan sorunların çözümü ve ülkemize kazandırılması yönünde aktif çalıştık. Birçok alanda ilkleri yaptık. Bugüne kadar ki süreçte sadece yapacağımız sözleri verdik ve yaptık. Tek hedefimiz halkımıza güven vermekti.

Kıbrıs Türk halkının ve UBP’nin kavgaya değil uzlaşıya, kutuplaşmaya değil birlik içinde olmaya ihtiyacı vardır. Bu birliktelikte en büyük gücümüz hür ve başı dik yaşama arzumuz ile Türkiye Cumhuriyetiyle ayrılmaz bütünlüğümüzdür.

Bakanlık dönemimde olduğu gibi Genel Başkanlığımda da tek amacım sadece ve sadece azimle ve büyük bir inançla çalışmak olacaktır.

Bu duygularla 31 Ekim’de yapılacak olan kurultayımızda UBP Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklar, diğer aday arkadaşlarıma da bu kutsal yarışta başarılar dilerim.

Çalışan, üreten, dünyaya kendini ispat edecek tertemiz bir Genel Başkan için siz değerli UBP’lilerin şahsıma vereceğiniz destekten şüphem yoktur.

Saygılarımla,"

UBP G.Mağusa Milletvekili

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

Dursun OĞUZ"

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu:Pandemi ve Ekonomik kriz varken erken seçim doğru olmaz22 Ekim 2020 Perşembe 16:48
  • KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın görevden alındı22 Ekim 2020 Perşembe 16:46
  • Bağımsızlık İttifakı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum Devleti Olduğunu Reddettiğini Açıkladı22 Ekim 2020 Perşembe 16:21
  • “UBP-CTP koalisyonu toplumdaki gerginliği azaltacaktır”22 Ekim 2020 Perşembe 16:16
  • Gönyeli'deki markette pozitif vaka! Bir müşteri ve paket servis elemanı pozitif22 Ekim 2020 Perşembe 16:12
  • Tatar yarın düzenlenecek törenle görevi devralacak22 Ekim 2020 Perşembe 16:07
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Tatar’a Başarılar Diledi22 Ekim 2020 Perşembe 16:07
  • Sendikal Platform: “Bu kadar müdahalenin ve dış karışmacılığın yapıldığı bir seçimden çıkan sonucu kabul etmiyoruz”22 Ekim 2020 Perşembe 16:06
  • Amcaoğlu:Hedeflenen tarih 30 Ekim22 Ekim 2020 Perşembe 16:00
  • Benzinciler Birliği Vedat Benzinci Bölgesindeki Uygulamalar Nedeniyle Gönyeli Belediyesini Eleştirdi22 Ekim 2020 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti