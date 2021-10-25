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Dursun Oğuz'dan maaş açıklaması "Bu ay ödenecek"

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"Bu ay ödenecek"
Dursun Oğuz'dan maaş açıklaması "Bu ay ödenecek"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir TV programında maaşların ödenip ödenemeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Ülkenin zor günlerden geçtiğinin altını çizen Oğuz yarın emeklilerin Perşembe günü ise memurların maaşlarının yatırılacağını söyledi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un söz konusu açıklaması şöyle: Ülkemiz zor günler geçiriyor. Maaş ödemek başarı olarak görüşmemeli. Biz çalışan inşaların hakkını ödüyoruz.

Ekonomik durumlardan dolayı zor günler geçirdiğimiz doğrudur. Biz yarın emeklileri Perşembe günü ise memurlarımızın ödemelerini yapacağız. Bugün 28 milyon TL’lik borçlanmaya gidildi.  Önümüzde hafta ise Genel Tarım Sigortası’nın mükellefiyeti olan 70 milyon TL’lik bir ödeme yapılacak.

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