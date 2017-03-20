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Dürümün içinden tahmin edin ne çıktı...

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Dürümün içinden tahmin edin ne çıktı...
Lefkoşa'daki bir restorandan yemek siparişi veren vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. Yaşadığı olayları sosyal medya hesabı üzerinden duyuran vatandaş, bakın nelerle karşılaştı...

Detay Kıbrı/Sosyal Medya

Lefkoşa’nın göbeğinde, Girne Kapısı civarında bulunan bir restorandan dürüm siparişi veren Kaan Mecit isimli vatandaş, eşi görülmemiş bir durumla karşılaştı. Çağırdığı dürümden ‘ip’ çıkan vatandaş, kendini tarik-komedi bir olay örgüsünün içinde buldu.

İlk olarak internet üzerinden verdiği siparişi yanlış gelen Mecit, aç olduğu için “buna da şükür” diyerek gelen dürümü yemeye karar verdi. Dürümünü açan Mecit, gördüğü manzara karşısında neye uğradığına şaşırdı. Dürümünden çıkan ip nedeniyle sipariş verdiği internet sitesi yetkililerini arayan Mecit,”yenisinin gönderileceği” bilgisini aldı.

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Yeni dürümü getiren görevliye durumu izah etmeye çalışan vatandaş, bir özür beklentisi içerisindeyken “olur öyle şey yemişsin zaten” cevabını almış.

Olayın devamını talihsiz vatandaş Kaan Mecit’ten dinleyelim:

“Girne kapidaki MEYDAN RESTAURANT dan adana durum siparisi verdim yemeksepetinden bana tavuk doner durum gondermisler. Neyse dedim acim zaten bunu yiyeyim bari. Ondan da ip cikti hemde ole kucuk birsey de degil. Yemeksepetine bildirdim durumu onlarda restauranta ulasmislar yenisini gonderdiler. Gelen gorevliye durumu gosterdim ipi gosterdim bekliyorum ki ozur dileyecek k.bakmayin filan diyecek adam bana olur oyle sey yemissin zaten dedi birde kizarmis gbi. Hem magdurum hemde sucluymus gibi muamele goruyorum boyle bir sacmalik boyle bir rezillik gormedim ben. HERKEZ GORSUN BILSIN BU RESTAURANTIN HIJYENE, SAGLIGA, MUSTERI MEMNUNIYETINE NE KADAR ONEM VERDIGINI. SAGLIGINI DUSUNEN ORDAN SIPARIS VERMESIN BELKI BASKA BIR GUN BASKA BIRSEYDE CIKAR...”

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