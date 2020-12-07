Duruşmaya gelen tutuklulara uyuşturucu vermişlerdi!

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar Fuat Demirtaş ve Tuğba Tiken dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Doğuş Keskin’in suçla bağlantısı olmadığı belirlendi.

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar Fuat Demirtaş ve Tuğba Tiken dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Doğuş Keskin’in suçla bağlantısı olmadığı belirlendi.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktar. Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, zanlı Fuat Demirtaş’ın 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki şahısla zanlı Fuat Demirtaş’ın zanlı Tuğba Tiken’in cep telefonu aracılığı ile görüşüldüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını ve bir kısmının incelendiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlı Fuat Demirtaş’a uyuşturucuyu temin eden ve kimlikleri tespit edilen iki zanlının arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.