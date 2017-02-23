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Dürüst: "3'ncü GSM operatörüne yeşil ışık"

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Dürüst: "3'ncü GSM operatörüne yeşil ışık"
Bakan Dürüst, , konuyla ilgili eleştiriler ve öneriler aldıklarını bu nedenle KKTC’ye 3’ncü bir GSM şirketinin gelebilmesi için düğmeye basılmış olduğu açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlığın Telekomünikasyon alanındaki projelerini ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacı ile, Turkcell Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ederek, Turkcell Kuzey Kıbrıs Direktörü Günay Çerkez ve Turkcell Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü İsmet Yazıcı ile bir araya geldi.

KKTC’nin iletişim ve telekomünikasyon alanındaki çalışmaların ve hedeflerin görüşüldüğü toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Bakan Dürüst, ülkenin bilişim teknolojileri ve iletişim alanında çok önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, KKTC’nin iki GSM operatörü ile bilişim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulunmak amacı ile ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Dürüst, hem Turkcell Kuzey Kıbrıs’ın çalışmaları hakkında bilgi almak hem de Bakanlığın projeleri, çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgilendirmek amacı ile Bakanlık Bürokratları ile birlikte böylesi bir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakanlık olarak 4.5 G’ye geçiş için tüm çalışmaların tamamlandığını, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu belirten Bakan Dürüst, en kısa süre içerisinde konu ile ilgili olarak ihale sürecinin başlatılarak, KKTC halkının daha kaliteli ve daha hızlı iletişim imkanlarına kavuşturulmasının sağlanacağının altını çizdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, iletişim alanındaki yeniliklerin takip edilmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, “Ülkemiz bir eğitim adası, bir bilişim adası noktasına gelmiştir. KKTC halkı böylesi çağdaş ve kaliteli hizmeti hak etmektedir” dedi.

Bir önceki gün diğer GSM operatörü olan KKTC Telsim’i de ziyaret ettiğini, aynı vurguyu orada da yaptığını hatırlatan Bakan Dürüst, “Bizler kim ne söylerse söylesin, KKTC’nin kalkınmasına, gelişmesine katkı koyan tüm yatırımların ve yatırımcıların önünü açmakla mükellefiz. Devlet yönetmenin sorumluluğu bunu gerektirir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında ayrıca 3’ncü GSM operatörünün gelmesi ile ilgili olarak önemli bilgiler verdi.

Bakan Dürüst, “Birçok çevrelerden, KKTC’ye 3’ncü bir GSM operatörünün gelmesi ile birlikte, GSM ücretleri konusunda tüketicilere olumlu şekilde yansıması olacağı ile ilgili bizlere öneriler ve eleştiriler gelmektedir. Biz de tam bu noktada hükümetin ilgili bakanlığı olarak, hükümetimizle birlikte almış olduğumuz bir karar uyarınca, KKTC’ye 3’ncü bir GSM şirketinin gelebilmesi için düğmeye basmış bulunmaktayız” dedi.

“Bugünün hükümeti olarak, var olan 2 GSM operatörü ile birlikte bir 3’ncü GSM operatörünün, KKTC’de faaliyet göstermesine imkan verecek çalışmaları başlattığımızı, dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, KKTC’de bu hizmeti verebilecek tüm GSM şirketlerine olanak tanımaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum” diyen Bakan Dürüst, “ Bizler, halkımızın her zaman yanındayız. Halkımızın kaliteli ve çağdaş hizmet alabilme imkanlarının yanı sıra alacakları hizmetlerin daha uygun koşullara sahip olabilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Turkcell Kuzey Kıbrıs Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çerkez de ziyarette yaptığı konuşmasında, Bakan Dürüst’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Dürüst’ün önderliğinde, Telekomünikasyon alanında atılan adımlar ve ortaya konan vizyonun kendileri için büyük bir motive unsuru olduğunu belirtti.

Çerkez ayrıca, 4.5 G teknolojisinin alt yapı çalışmalarının, Bakanlık tarafından tamamlanmış olmasının da ayrıca sevindirici bir durum olduğunu belirterek, Bakan Dürüst’e Turkcell Kuzey Kıbrıs adına teşekkür etti.

 

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