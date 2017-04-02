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Dürüst: “amacımız ulaştırma alanında çağı yakalamak”

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Dürüst: “amacımız ulaştırma alanında çağı yakalamak”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, resmi temaslarda bulunmak amacıyla gittiği İzmir’de, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ve Devlet Demiryolları 3’ncü Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 3’ncü Bölge Müdürü Selim Koçbay, TCDD 3’ncü Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Çiçek, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı 3’ncü Bölge Müdürü Ömer Tekin, Karayolları 2’nci Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve TCDD 3’ncü Bölge Müdürlüğü personeli tarafından karşılandı.

Tarihi değeri bulunan İzmir Alsancak’taki TCDD 3’ncü Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ziyarette, Koçbay, Dürüst’e binanın tarihi ile ilgili kısa bilgiler verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin ve Bakanlık Müsteşarı Bumin Paşa eşlik etti.

Kemal Dürüst, ziyaretle ilgili açıklamasında, resmi temaslarda bulunmak amacıyla geldiği İzmir’de, gerek İzmir Valisi Ayyıldız, gerekse TCDD 3’ncü Bölge Müdürlüğü’nde çok sıcak karşılandığını belirtti. Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmişliğinin adeta simgesi olan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Devlet Demiryolları 3’ncü Bölge Müdürlüğü’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Ziyaretimizin amacı, sizlerin ulaştırma alanındaki tecrübelerinizden yararlanarak, hedeflerimizi ve projelerimizi belirleme noktasında, sizlerin görüş ve önerilerinizi almak, sizlerin bilgi ve deneyimleriniz ışığında, KKTC’deki ulaştırma vizyonumuza katkı sağlayacağı her türlü düşünce ve önerileri istişare etmektir” diyen Bakan Dürüst, amaçlarının KKTC’deki ulaştırma politikalarını ve projelerini çağa uygun alt yapı ve yasal düzenlemelerle güncellemek olduğunun altını çizdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, mensup olduğu partinin de ana misyonunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olduğu oranda KKTC devletinin de huzurlu ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceği noktasında olduğunu belirterek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yenilikler ve gelişmeler, bizleri de heyecanlandırmaktadır, mutlu etmektedir” dedi.

TCDD 3’ncü Bölge Müdürü Selim Koçbay da yaptığı konuşmasında, Bakan Dürüst’ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’yi hiçbir zaman kendilerinden ayrı düşünmediklerini belirtti

Konuşmaların ardından, TCDD 3’ncü Bölge Müdürü Selim Koçbay Dürüst’e, TCDD 3’ncü Bölge Müdürlüğü işleyişi, çalışmaları, projeleri ve hedefleri hakkında bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaretin ardından, TCDD 3’ncü Bölge Müdürü Selim Koçbay tarafından Bakan Dürüst’e, demiryolları çalışanlarının tarih simgesi olan köstekli saat hediye edildi.

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