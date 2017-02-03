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Dürüst: “Bilişimin engelsiz yaşama katkı koyması için düğmeye basıldı”

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Dürüst: “Bilişimin engelsiz yaşama katkı koyması için düğmeye basıldı”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Engelsiz Bilişim Günlerinde alınan kararların uygulanmasına katkı koyacaklarını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Engelsiz Bilişim Günlerinde alınan kararların uygulanmasına katkı koyacaklarını söyledi.

Dürüst, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden oluşan bir heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğiyle YDÜ’de dördüncüsü düzenlenen “Engelsiz Bilişim Günleri” çerçevesinde alınan kararlar ele alındı.

Dürüst görüşmede, bilişimin engelsiz yaşama direk katkı koyması için bugün düğmeye basıldığını, bakanlık olarak Engelsiz Bilişim Günleri’nde alınan kararların uygulanmasına katkı koyacaklarını söyledi.

Dürüst, “Uygulanacak projeler çerçevesinde yasal ve tüzüksel değişiklikleri hayata geçirerek gerekli adımları atacağız. Bilişime ulaşma olanağına sahip olmaları ve daha rahat bir yaşam için gerekli alt yapının geliştirilmesi için tüm girişimlerde engelli kardeşlerimizin yanlarında olacağız” dedi.

 

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