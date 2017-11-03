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Dürüst, DEGİAD’ın davetlisi olarak Denizli’ye gitti

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Dürüst, DEGİAD’ın davetlisi olarak Denizli’ye gitti
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Denizli Genç İşadamları Derneği’nin (DEGİAD) davetlisi olarak Denizli’ye gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dürüst Denizli ziyareti çerçevesinde, ilk önce DEGİAD’ı ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

DEGİAD Başkanı Melek Sözkesen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ü Denizli’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile yakın işbirliği içerisinde olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini dile getirdi.

Dürüst de, Denizli’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DEGİAD ile bir arada olmaktan da ayrıca heyecan duyduğunu ifade etti.

Dürüst, KKTC’nin en büyük teminatının ve her alandaki tek ve en büyük desteğinin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından, DEGİAD Başkanı Melek Sözkesen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e fahri üye rozetini takarak, anı defterini imzalattı.

DÜRÜST DENİZLİ VALİSİ KARAHAN'I ZİYARET ETTİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bumin Paşa, DEGİAD Başkanı Melek Sözkesen, İskenderun Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan Korkmaz da yer aldı.

Vali Hasan Karahan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanayi, turizm ve tarım şehri olan Denizli'ye hoş geldiniz. Kıbrıs bizim bir parçamız. Başta ticari ve ekonomik alanlar olmak üzere her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Dürüst ise, Denizli'ye olan ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "Biz KKTC Devleti olarak Türkiye'nin neresi olursa olsun her zaman yakın olmak istiyoruz. Denizli ile çok daha yakın ilişki içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bu anlamda DEGİAD'ın davetiyle Denizli'ye geldik. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin tüm yöneticilerine, bize varoluş ve kalkınmamız için verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin güçlenmesini çok arzu ediyoruz. Ne kadar güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olursa o kadar huzur içinde bir KKTC halkı olur" diye konuştu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Dürüst, Denizli Valisi Hasan Karahan ziyaretinin ardından, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Dürüst, DEGİAD’ın davetlisi olarak geldikleri Denizli’de, çok sıcak karşılandıklarını belirterek, bu konukseverlikten dolayı Denizli yetkililerine teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, Bakan Dürüst’ü Denizli’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile daha yakın işbirliği ve daha yakın ilişki içerisinde olmanın kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

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