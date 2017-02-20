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Dürüst: “eleştirmek değil, çalışmak gerek”

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Dürüst: “eleştirmek değil, çalışmak gerek”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na bağlı Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Merkezi’ni ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez’de öğrenim gören öğrencilerle ders öncesinde sohbet eden Bakan Dürüst, odanın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi de aldı.

Ziyaretin ardından basına açıklama yapan Bakan Dürüst, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın çalışmalarında ileriye gidiş gözlemlediğini ifade etti.

Oda’nın toplumun geleceğine destek verdiğini vurgulayan Dürüst, ülkenin geliştiğini, teknolojik ve sosyal ihtiyaçların arttığını, bu yüzden, buna göre çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Oda’nın, işbirliği yaparak doğru noktaya ilerlediğini kaydeden Dürüst, hedefin güçlü bir KKTC olduğuna işaret etti.

Dürüst, “Eleştirmek değil, çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden sivil toplum örgütleri ile birlik beraberliği bozmadan, kimseyi ötekileştirmeden hareket etmeliyiz. Çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

Daha sık istişare ve iletişimin önemine işaret eden Dürüst, Bakanlığın kapılarının Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na her zaman açık olduğunu söyledi.

KANBER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de, Bakan Dürüst’ün ziyaretinin öğrencilere eğitimlerinin ilk gününde moral olduğunu belirtti.

Odanın; diğer çalışmalarının yanında eğitim faaliyetlerine de devam ettiğini anlatan Kanber, daha iyi hizmet için uğraş verdiklerini ifade etti.

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