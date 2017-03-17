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Dürüst: “gençler geçmişte yaşananları bilmeli, çanakkale’de şehit düşenler unutulmamalı”

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Dürüst: “gençler geçmişte yaşananları bilmeli, çanakkale’de şehit düşenler unutulmamalı”
Türk Birliği Dayanışma Derneği bugün “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğe Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve UBP Lefkoşa MilletvekiliTöre de katılarak konuşma yaptı.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs açısından da önemli olduğunu anlatan Arıklı, o dönem İngiliz idaresi altında olan Kıbrıs’tan Çanakkale’ye savaşmak için Kıbrıslı Türk gençler gönderildiğini anlattı.

Arıklı, Çanakkale’ye giden gençlerin durumun farkına varınca savaşmayı reddederek ülkeye döndüğünü ancak adada İngilizlerin baskısına maruz kaldığını söyledi.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise, Çanakkale Zaferi’nin Türkiye’nin bugünlere gelmesinde büyük önemi olduğunu anlattı.
Gençlerin geçmişte yaşananları bilmesinin önemine değinen Dürüst, Çanakkale’de şehit düşenlerin unutulmaması gerektiğini söyledi. 

Dürüst “O günler yaşanmasa bugünlere gelemezdik” dedi.

Konuşmasında, gençlerin ülkeye sahip çıkmasının önemine de değinen Dürüst, ne olursa olsun ülke içinde birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini anlattı.

“Anavatanımız Türkiye bu topraklardan nefesini eksiltmediği, bu topraklardan gücünü kaldırmadığı sürece başımıza hiçbir sorun gelmez. Çünkü biz büyük Türk ulusunun parçasıyız” diye konuşan Dürüst, gençlere, babalarının dedelerinin yaşadıklarını unutmama çağrısı yaptı.

Başkaları mutlu olsun diye tarih kitaplarını değiştirmeleri, dini unsurları kaldırmaları, ders kitaplarına Rum yönetimi ve Hıristiyanlıkla ilgili unsurlar eklemeleri istendiğini söyleyen Dürüst, “Çocuklarımız kendi geçmişini unutursa toplumun hali ne olur” diye sordu.

Dürüst, milli mücadele yıllarında halkın geleneklerine sıkı sıkı sarıldığına işaret ederek, bu sayede toplumun bu noktalara gelmeyi başardığını kaydetti.

TÖRE

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre de konuşmasına “Çanakkale şehitlerinin ruhları şad mekânları cennet olsun” diyerek başladı.

Çanakkale Zaferi’nin orada savaşarak canını verenler sayesinde kazanıldığını anlatan Töre, “İnanç ve iman en büyük güç” diye konuştu.
Konuşması sırasında duygulu anlar yaşanan Töre, Kıbrıs Türk mücadele tarihine de değindi.

Bağımsızlık, egemenlik ve KKTC’ye sahip çıkılması için Kıbrıs Türk gençliğine büyük görev düştüğünü söyleyen Töre, devletin bağımsızlığından asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Töre konuşmasına Çanakkale Destanı’nı okuyarak son verdi.

Programa göre Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Oğuz Karakartal ve Girne Amerikan Koleji Tarih Öğretmeni Yeliz Eltutan Sadrazam da günün anlam ve önemine ilişkin sunum ve konuşma yaparak Çanakkale Zaferi’ne değindi.

Etkinlikte, konuşmacılara plaket de takdim edildi.

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