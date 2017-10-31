 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.415
  • Altın 155,270
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,4126
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Dürüst hakkındaki soruşturma önergesi de reddedildi

» »
Dürüst hakkındaki soruşturma önergesi de reddedildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin sunduğu, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst Hakkında Meclis Soruşturması Açılması Önergesi” görüşülerek, oy çokluğuyla reddedildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilgili önergenin reddinin ardından Dürüst hakkındaki oylamadan da 21 kabul, 26 ret oyu çıktı.

ERHÜRMAN: “HUKUK HERKESİ BAĞLAR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dürüst’le ilgili önergenin ön görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, “Başbakan’ın ibretlik bir konuşma yaptığını, iddialarla ilgili savunma yapmadığını, suçluluğunu ikrar ettiğini” belirtti.

Başbakan’ın siyaset anlayışı ile hiçbir yakınlığının olmadığını dile getiren Erhürman, “Hukuk sadece vatandaşı değil, herkesi bağlar” dedi.

Bakan Dürüst ile ilgili iddiaları sıralayan Erhürman, Ceza Yasası’nda görevi ihmal suçu işlediğini, üç noktada görevi ihmal ettiğini ve kamuyu zarara uğrattığını belirtti.

Erhürman, sözleşmenin dört yıl uzatılarak, yeni havalimanı işletme hakkından devletin mahrum bırakıldığını, gelir elde etmesini engellediğini söyledi.

Her milletvekili ve bakanın hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Erhürman, Başbakan’ın iddialara yanıt vermediğini belirtti.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan Havalimanı ile ilgili taraflar mutabık kaldıkça ek sözleşme imzalanabileceğini, sürenin uzatılabileceğini,  oluşacak zararın devlet tarafından tazmin edileceğini, bunun sözleşmelere uygun olduğunu söyledi. Dürüst, bunun Başsavcı görüşüyle de onaylandığını belirtti.

Hukuken herhangi bir suç işlenmediğini dile getiren Dürüst, ek sözleşme imzalanıp Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra alınan kararların Başsavcılık’a, Sayıştay’a ve diğer makamlara gönderildiğini söyledi.

Başsavcı’nın Meclis Başkanlığı’na gönderdiği yanıtı okuyan Kemal Dürüst, Hukuk Dairesi’nin Meclis komitesinin bulgularında cezai soruşturmaya yer olmadığı görüşünü verdiğini dile getirdi.

Dürüst, “Geçitkale Havalimanı’na elektrik direkleri dikerek, ülkeyi tek havalimanına mahkum eden hangi hükümetti? diye sordu.

Dört yıl süre uzatılması konusuna değinen Dürüst, yaşanan sorunların neticesinde bu uzatmanın yapıldığını kaydetti.

Dürüst, sözleşmenin uzatılmasının devleti zarara uğratmadığını, devletin kayba değil kazancına olduğunu, sonuçta 7 kat büyük bir havalimanı inşa edileceğini belirtti.

Dürüst, “Ülke daha büyük bir havalimanını hak ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde devlet zarara uğratılmadı” dedi.

CTP’nin KTHY’yi devraldığı dönemlerde kurumun borç miktarının arttığını söyleyen Dürüst, bu konuyu da gündeme getirmek istediğini belirtti.

Konuşmaların ardından önerge, 21 kabul, 26 oyla reddedildi.

Toplantıda daha sonra Tahsin Ertuğruloğlu hakkında soruşturma açılması önergesinin ön görüşmesine geçildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nde hırsızlık31 Ekim 2017 Salı 11:06
  • Akıncı, Meclis Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve siyasi partilerle Seçim Yasası’nı görüşüyor31 Ekim 2017 Salı 11:01
  • “Yol yapmanın kurdele kesmekten ibaret olmadığını Sayın Dürüst’e hatırlatırız"31 Ekim 2017 Salı 10:34
  • TC’nin 94’üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı31 Ekim 2017 Salı 10:10
  • BRTK karıştı: Yönetim Kurulu Başkanı seçilemedi!31 Ekim 2017 Salı 10:06
  • Akıncı: Neden sonuca varılamadığı çok açık...31 Ekim 2017 Salı 09:11
  • Detay'ın manşetinde bugün ne var?31 Ekim 2017 Salı 09:02
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!31 Ekim 2017 Salı 08:38
  • Bakanlar Kurulu 2018 bütçesini onayladı30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
  • 6 bankaya ait posta torbaları çalındı!30 Ekim 2017 Pazartesi 16:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti