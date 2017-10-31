Dürüst hakkındaki soruşturma önergesi de reddedildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin sunduğu, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst Hakkında Meclis Soruşturması Açılması Önergesi” görüşülerek, oy çokluğuyla reddedildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilgili önergenin reddinin ardından Dürüst hakkındaki oylamadan da 21 kabul, 26 ret oyu çıktı.

ERHÜRMAN: “HUKUK HERKESİ BAĞLAR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dürüst’le ilgili önergenin ön görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, “Başbakan’ın ibretlik bir konuşma yaptığını, iddialarla ilgili savunma yapmadığını, suçluluğunu ikrar ettiğini” belirtti.

Başbakan’ın siyaset anlayışı ile hiçbir yakınlığının olmadığını dile getiren Erhürman, “Hukuk sadece vatandaşı değil, herkesi bağlar” dedi.

Bakan Dürüst ile ilgili iddiaları sıralayan Erhürman, Ceza Yasası’nda görevi ihmal suçu işlediğini, üç noktada görevi ihmal ettiğini ve kamuyu zarara uğrattığını belirtti.

Erhürman, sözleşmenin dört yıl uzatılarak, yeni havalimanı işletme hakkından devletin mahrum bırakıldığını, gelir elde etmesini engellediğini söyledi.

Her milletvekili ve bakanın hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Erhürman, Başbakan’ın iddialara yanıt vermediğini belirtti.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ercan Havalimanı ile ilgili taraflar mutabık kaldıkça ek sözleşme imzalanabileceğini, sürenin uzatılabileceğini, oluşacak zararın devlet tarafından tazmin edileceğini, bunun sözleşmelere uygun olduğunu söyledi. Dürüst, bunun Başsavcı görüşüyle de onaylandığını belirtti.

Hukuken herhangi bir suç işlenmediğini dile getiren Dürüst, ek sözleşme imzalanıp Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra alınan kararların Başsavcılık’a, Sayıştay’a ve diğer makamlara gönderildiğini söyledi.

Başsavcı’nın Meclis Başkanlığı’na gönderdiği yanıtı okuyan Kemal Dürüst, Hukuk Dairesi’nin Meclis komitesinin bulgularında cezai soruşturmaya yer olmadığı görüşünü verdiğini dile getirdi.

Dürüst, “Geçitkale Havalimanı’na elektrik direkleri dikerek, ülkeyi tek havalimanına mahkum eden hangi hükümetti? diye sordu.

Dört yıl süre uzatılması konusuna değinen Dürüst, yaşanan sorunların neticesinde bu uzatmanın yapıldığını kaydetti.

Dürüst, sözleşmenin uzatılmasının devleti zarara uğratmadığını, devletin kayba değil kazancına olduğunu, sonuçta 7 kat büyük bir havalimanı inşa edileceğini belirtti.

Dürüst, “Ülke daha büyük bir havalimanını hak ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde devlet zarara uğratılmadı” dedi.

CTP’nin KTHY’yi devraldığı dönemlerde kurumun borç miktarının arttığını söyleyen Dürüst, bu konuyu da gündeme getirmek istediğini belirtti.

Konuşmaların ardından önerge, 21 kabul, 26 oyla reddedildi.

Toplantıda daha sonra Tahsin Ertuğruloğlu hakkında soruşturma açılması önergesinin ön görüşmesine geçildi.