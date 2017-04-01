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Dürüst: “KKTC’nin gelişmesi ve ilerlemesi için uğraş vermeye devam edeceğiz”

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Dürüst: “KKTC’nin gelişmesi ve ilerlemesi için uğraş vermeye devam edeceğiz”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün gittiği İzmir’de, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.

Bakan Dürüst, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Bumin Paşa’nın da eşlik ettiği İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, Vali Ayyıldız’la görüşmesinde, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin dünya coğrafyasındaki varlık sebebidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa ve ileriye doğru yoluna ne kadar emin adımlarla devam ederse, KKTC Devleti de o kadar güvenle ve sağlam adımlarla ilerlemesine devam edecektir” dedi.

Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, KKTC’nin kalkınması için her alanda yaptıkları maddi ve manevi katkılardan dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Bakan Dürüst, KKTC’nin her alanda daha güçlü ve daha ileri seviyelere taşınması adına büyük çaba sarf ettiklerini dile getirerek, “Amacımız, daha güçlü bir KKTC yaratmaktır. Kendi ayakları üzerinde duran ve geleceğe daha umutla bakan bir KKTC yaratmak adına çalışmalarımız ve uğraşlarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

AYYILDIZ: “KIYAMETE KADAR BİR VE BİRLİK İÇİNDE…”

Türkiye Cumhuriyeti İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, Bakan Dürüst’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizleri hem İzmir’de hem de gönlümüzde ağırlamaktan çok memnunuz” dedi.

Vali Ayyıldız, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile KKTC Devleti, kıyamete kadar bir ve birlik içerisinde yoluna devam ederken, üzüntüleri üzüntümüz, sevinçleri sevincimiz olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ziyaretin anısına karşılıklı hediyeler sunuldu.

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