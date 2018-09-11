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Dürüst Mahkeme'de para cezasına çarptırıldı!

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yapmış olduğu açıklamada “Öğretmenlere hakaret eden Eğitim eski Bakanı Kemal Dürüst işlediği bu suçtan dolayı 4373/17 sayılı davada para ve tüm mahkeme masraflarını ödeme cezasına çarptırılmıştır” dedi.
Dürüst Mahkeme'de para cezasına çarptırıldı!

Açıklama şu şekilde;

“Siyasi makama gelenlerin yasaların üzerinde hareket etmeleri bir alışkanlık haline gelmiştir. Konu ile ilgili bugüne kadar yasaları çiğneyen bazı siyasilere hiçbir işlem yapılmaması yanlışın doğru kabul edilmesine ve yasaları çiğnemenin normal bir davranış haline gelmesine neden olmuştur.

Bilindiği üzere 2015 yılında Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda bir grup öğretmen nitelikli eğitim talebi ile eylem yapmış ve dönemin Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın adam kayırma, iş bilmez tavrı yüzünden sorun çözülmemiştir. CTP-UBP hükümeti döneminde göreve gelen Eğitim Bakanı Kemal Dürüst ise sorunu yaratanları okuldan uzaklaştırırken, bunların yanında haklı eylem yapan 7 öğretmeni de Lefkoşa şehir içinde başka okullara görevlendirmiştir. Çalışma ahlakı ve öğrencilerine olan sevgileri ile öğretmenlik mesleğinde örnek gösterilen bu yedi öğretmeni başka okullara görevlendirirken, kendilerine hakaret eden açıklamalar yapan dönemin Eğitim Bakanı Kemal Dürüst sorunu bu şekilde çözdüğü anlayışına kapılmıştır. Eğitim Bakanlığı gibi örnek olunması gereken bir makamda duran Sn. Kemal Dürüst bu hakaretleri dolayısı ile öğretmenimiz Alev Özgü tarafından mahkemeye verilmiştir. Yapılan duruşmalara da katılmayan Bakan Kemal Dürüst’ün söyledikleri mahkemece “hakaret olarak” tanımlanarak suçlu bulunmuştur. Öğretmenlere hakaret eden Eğitim eski Bakanı Kemal Dürüst işlediği bu suçtan dolayı 4373/17 sayılı davada para ve tüm mahkeme masraflarını ödeme cezasına çarptırılmıştır.

Bu dava siyasi mevkide oturanların yasalara ve kişilik haklarına saygılı olmaları ile ilgili önemli bir adımdır. Ayrıca kişilerin haklarını aramada sonuna kadar gitmeleri gerektiğine genel bir örnektir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri”

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