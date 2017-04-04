Dürüst: “ölümlü kazalar nüfusa göre fazla”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor. Konuşmalarda hükümet icraatları ve trafik gündeme getirildi.

İlk konuşmayı CTP Güzelyurt Milletvekili Hüseyin Erçal, hükümet icraatlarıyla ilgili yaptı.

Türkiye’den getirilen su konusundaki çalışmalara değinen Erçal, “Su denize akıyor, bir şekilde bu suyun değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Kamu reformunun bir an önce hayata geçmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Erçal, bu konu üzerinde çalışmak bir yana yeni müşavirler yaratacak adımlar atıldığını söyledi.

Hükümet programında kamu reformunun geçirileceği sözü verildiği ancak bu sözün yerine getirilmediğini kaydeden Erçal, hükümetin ne istihdamlar ne atamalar konusunda beklenen adımları atmadığını dile getirdi.

“Benim siyasetçi olarak, önüme gelen kişiye ‘gel işe başla’ deme şansım olmamalı” diyen Erçal, bu gibi uygulamaların kamudaki sisteme zarar verdiğini dile getirdi.

Ulaşım konusuna da değinen Erçal, yol yapım çalışmalarının son dönemde aksadığını söyledi.

Erçal, yol kenarlarının temizlenmesi ve reklam tabelalarıyla ilgili düzenleme getirilmesi gerektiğini anlattı.

Hükümetin hesap vermesinin ve hesap sormasının önemine değinen Erçal, İmar Yasası konusunda ise emirnamelerin bir türlü düzene sokulmadığını belirtti.

Erçal, Gemikonağı’na yapılacağı konusunda söz verilen liman konusunun ne aşamada olduğunu sordu.

Erçal, Meclis’e, hükümetlere itibar edilmesi isteniyorsa verilen sözlerin çok iyi hesaplanması gerektiğini söyledi.

ÇELER: “HER TOPLANTIDA TRAFİKLE İLGİLİ KONUŞACAĞIM”

Ardından TDP Milletvekili Zeki Çeler “trafik” konusunu ele aldı.

Ailesinden 9 kişiyi trafik kazalarına kurban verdiğini söyleyen Çeler, ülkede trafikle ilgili politika olmadığını belirterek, trafik kazalarıyla ilgili daha fazla konuşarak ciddi bir tartışmayı gündeme getirmek gerektiğini söyledi.

Trafikte son yıllarda verilen canlara gerek hükümet gerekse Meclis’i duyarsız kalmakla suçlayan Çeler, bugünden itibaren her toplantıda trafikle ilgili konuşma yapacağını kaydetti.

Meclis’in sadece trafikle ilgili oturum yapması gerektiğini anlatan Çeler, son 10 yılda her yıl ortalama 39 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

KKTC’de trafik güvenliği olmadığını kaydeden Çeler, “Trafik güvenliği namına ciddi bir sistem olsa kazalara bu kadar kurban verilmezdi” dedi.

Trafik güvenliğiyle ilgili bir çok sorunun düşük maliyetle çözülebileceğini anlatan Çeler, trafik uzmanlarına göre şehirler arası yolların ışıklandırılmasının lüksten öte bir şey olmadığını, kazaları önlemediğini kaydetti.

Trafik kameralarının da kazaları önleyen bir unsur olmadığını dile getiren Çeler, işe yaramayan önlemler için gereksiz harcamalar yapıldığını söyledi.

Hız tespit kameraları konulan yerlerde hiçbir ölüm olmadığının söylendiğine işaret eden Çeler, “Bu durumda kaza olan yerlere kamera mı dikilmeli?” diye sordu.

Trafiğin 3 unsurdan oluştuğunu, bunun yol kullanıcıları, araçlar ve yollar olduğunu anlatan Çeler, çözümün eğitim, denetim ve mühendislikle elde edilebileceğini kaydetti.

Acil hizmetlerde gelişme olsa da, hâlâ gidilmesi gereken yol olduğunu dile getiren Çeler, yollardaki sorunlar nedeniyle, kazalarda ölenlerin sorumluluğunu hükümetler ve Meclis’te de olduğunu kaydetti.

DÜRÜST: “ÖLÜMLÜ KAZALAR NÜFUSA GÖRE FAZLA”

Çeler’i yanıtlamak üzere kürsüye gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yapıcı konuşmasından dolayı Zeki Çeler’e teşekkür etti ve söylediklerine yüzde yüz katıldığını kaydetti.

Trafikte ölümlü kazaların ülke nüfusuna göre yüksek olduğuna işaret eden Dürüst, bunun toplu taşımacılığın yeterli olmamasından, raylı sistemin olmasından ve araç sayısının yüksek olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Trafikte köklü çözümlerin nasıl hayata geçirilebileceği konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Dürüst, cezaların artırılması, eğitimin etkili kılınmasının önemli olduğunu kaydetti.

“EĞİTİM ŞART”

Dürüst, “Trafikte birey olarak kurallara uysak bile karşı taraf uymayınca kaza olabiliyor. Dolayısıyla eğitim şart” dedi.

“Trafik sorunu ne bizlerle başladı ne de bizlerle bitecek bir sorundur” diyen Dürüst, sürat, dikkatsizlik ve cep telefonu ile konuşmanın kazaların öncelikli sebebi olduğunu söyledi.

Denetimler için atılan adımlara işaret eden Dürüst, cezaların da yarar sağladığını dile getirdi.

Konunun toplumun tüm katmanlarıyla birlikte yapıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Dürüst, bu konuda bütçe azlığını çokluğunu tartışmaktan öte bütçedeki rakamın en verimli şekilde kullanılması için çalışıldığını belirtti.

Dürüst, trafik konusunda anne babaları çocuklarına doğru eğitim vermeye de çağırdı.

Çeler’e bu konuda bir oturum yapılması konusunda katıldığını dile getiren Dürüst, Zeki Çeler’in konuşmasına destek belirtti.