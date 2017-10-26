Dürüst, şoför okullarının yetkililerini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’deki şoför okullarının bir çatı altında toplanması amacı ile kooperatifleşme çalışmalarını tamamlayan şoför okullarının yetkililerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’deki şoför okullarının ortak bir çatı altında, güçlerini birleştirerek, ortak bir vizyon geliştirilmesi adına kooperatifleşmeye gidilmesi kararından dolayı şoför okulları yetkililerini tebrik etti.

Kooperatifleşmeden kaynaklı imkanların ve güçlerin birleştirilmesinin yararlarının, kooperatifleşme sürecinin tamamlanmasından hemen sonra sektör olarak hissedileceğini belirten Dürüst, hissedilecek farklılığın da topluma kaliteli hizmet olarak geri döneceğinin altını çizdi.

Şoför okullarının trafik kavramı içerisinde çok önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Bakan Dürüst, “KKTC nüfusu gerek öğrenci sayısının artması gerekse de ülkemizde çalışma izinli olarak gelenlerin sayısındaki artışa paralel olarak her geçen gün artış göstermektedir. Artan nüfusla birlikte, ülkedeki şoför sayısında da artış yaşanmaktadır. Şoför okullarımızın kurumsallaşma sürecini biran önce tamamlayarak, sürücü eğitimlerinin daha kaliteli ve daha çağa uygun bir noktaya getirilmesi şarttır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, kurumsallaşma sürecinde Bakanlık olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Görev sürem içerisinde, ilgili daireler ile birlikte topluma hizmet etmeye gayret gösterdim, göstermeye de devam ediyorum. Ancak yıllardan beridir dokunulmamış, ellenmemiş, revize edilmemiş çok eksiklikler vardı. Bu kısa süre içerisinde böylesi önemli konulardaki eksikliklerin tümünün giderilmesi mümkün değildi. Biz yine de özellikle AB normları çerçevesinde uzun yıllardan beridir üzerinde çalışılan 4 tane tüzüğü Bakanlar Kurulundan geçirdik” şeklinde konuştu.

İlgili tüzüklerle ilgili olarak da Bakan Dürüst, “kavram kargaşalığından dolayı ve şoför okullarının pek de istekli olmamasından kaynaklı olarak, hazırlanan bu 4 tüzük maddesi değişikliğini bekletme kararı aldık. Sektör temsilcilerine rağmen herhangi bir adım atılmasının doğru olmayacağından dolayı bekletilen bu değişiklik, sektörün ılımlı yaklaşımı ile birlikte hemen Bakanlar Kurulumuzdan geçirdik” dedi.

Bakanlar Kurulunca geçirilen AB uyumlu tüzük değişiklikleri ile birlikte, sektörün gelişmesi ve yenilenmesi sürecine girilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade eden Bakan Dürüst, kooperatifleşmenin de bu anlamda umut verici ve sevindirici bir adım olduğunu kaydetti.

Bu amaç doğrultusunda, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarına işaret eden Dürüst, “hiç seçim olmayacakmış gibi bizler, toplumu ilgilendiren önemli konularda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tek amacımız topluma ve özellikle gelecek kuşaklara hizmet edebilmektir” dedi.

“TRAFİK KAZALARININ BÜYÜK BİR KISMI SÜRÜCÜ HATALARINDAN KAYNAKLI”

Bakan Dürüst ayrıca ülkede yaşanan trafik kazalarının büyük bir kısmının sürücü hatalarından kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, bu gerçeğin üstünün başka gerekçelerle kapatılmasının bir fayda getirmeyeceğini, bunu ortaya koymaktaki amaçlarının da şoför okullarının ne denli önemli bir sorumluluk taşıdığının daha iyi algılanması olduğunu belirtti.

BARIŞ TİLKİ

Kabulde şoför okullarını temsilen bir konuşma yapan Barış Tilki de, “yaklaşık 6 ay önce AB normlarındaki tüzük değişiklikleri Bakanlar Kurulundan geçirildi. Bundan dolayı ilk etapta sektör adına olumsuzluk teşkil etse de, inanıyorum ki, hem şoför okulları hem de ehliyet sisteminde bir standart gelişim etkisi, ileriki dönemlerde hissedilecektir” dedi.

Tilki, Lefkoşa’da bulunan 16 şoför okulu ile ülke genelindeki 9 şoför okulu bir araya gelerek kooperatifleşme sürecine girdiklerini, bununla birlikte kurumsallaşarak daha kaliteli ve daha profesyonel bir yapıda hizmet vermek için girişim başlattıklarını belirtti.

AB normlarında bir hizmet verilmesi hedefiyle giriştikleri bu süreçte Bakan Dürüst’ten yardım talep eden Barış Tilki, şoför okulları kooperatifinin işletme izninin kısa süre içerisinde verilmesi konusunda taleplerinin olduğunu sözlerine ekledi.