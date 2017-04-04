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Dürüst, Türkiye Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile görüştü

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Dürüst, Türkiye Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile görüştü
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği( RATEM)’den bir heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Kemal Dürüst kabulde yaptığı konuşmada, RATEM’in KKTC’de düzenlenen panele ve bazı etkinliklere katılacak olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Dürüst, Bakanlık olarak RATEM’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, RATEM’in 794 radyo ve televizyon kuruluşunun üye olduğu bir birlik olduğunu, amaçlarının sektörün sorunlarına kalıcı çözümler bulmak ve sürekli gelişimini sağlamak olduğunu kaydetti.

Gürsoy, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde yer alacak bazı etkinliklere ve bir de panele katılmak üzere KKTC’ye geldiklerini ifade etti.

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