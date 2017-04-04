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Dürüst:Ercan -Akıncılar köy yolu 5 Mayıs’ta hizmete giriyor

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Dürüst:Ercan -Akıncılar köy yolu 5 Mayıs’ta hizmete giriyor
Ercan -Akıncılar köy yolu 5 Mayıs’ta hizmete giriyor.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yolun açılması ile Akıncılar köyü halkının bundan böyle evlerine diledikleri vakitte, diledikleri gibi, kimlik göstermek zorunda kalmadan gidebileceklerini

Dürüst, Ercan Havalimanı inşaatının tamamlanması ile Akıncılar yolunun öneminin daha da hissedileceğini de kaydetti.

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan “45 Dakika”programına katılarak devam eden Ercan Havalimanı, yol çalışmaları, ulaşım, taşımacılık ve haberleşme alanında bakanlığın çalışmalarını anlattı.

 

Dürüst, KKTC’ne 3’üncü bir GSM şirketinin gelebilmesi için düğmeye bastıklarını belirterek, Türkiye’de geçen yıl hizmete giren 4.5 G’nin ülkemizde de kullanılabilmesi için çalışmaların tamamlandığını, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu ve en kısa sürede ihale süecinin başlayacağını söyledi.

 

Bakan Dürüst, 4.5 G’nin ülkemizde tam olarak bir buçuk yıl sonra hayat bulacağını kaydetti.

 

Bakan Dürüst, Ercan Havaalnı’nın doğru dürüst denetlenmediği yönündeki iddalar ve dün konuyla gili Meclis’te görüşülen raporla igili soruyu da yanıtladı.

 

Bakan Dürüst, Ercan Havaalanı’nın düzenli olarak denetlendiğini söyledi..Her 15 günde bir bu konuda rapor hazırlandığını dile getiren Bakan Dürüst, mali noktalarda ise Maliye Bakanlığının özel bir çalışması olduğunu kaydetti.

 

Dürüst, “hiçbirşey yapılmıyor” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını da belirterek, yine de Meccis’te dün yapılan konuşmaları bir uyarı olarak değerlendirdiğini söyledi.

 

Ercan -Akıncılar köy yolunun 5 Mayıs’ta açılacağı müjdesini de veren Bakan Dürüst, Akıncılar köyü halkının bundan böyle evlerine diledikleri vakitte, diledikleri gibi, kimlik göstermek zorunda kalmadan gidebileceklerini söyledi.

 

Dürüst, Ercan Havalimanı inşaatının tamamlanması ile Akıncılar yolunun öneminin daha da hissedileceğini de kaydetti.

 

Dürüst, Lefkoşa-Güzelyurt ile Gönyeli Çemberi’ndeki yol çalışmaların devam etiğini de belirterek, Gönyeli çemberindeki çalışmaların mayıs ayı ortasında tamamlanacağını söyledi.

 

İthalat ve ihracat kapılarına en ugun liman olan Mağusa Limanına yıllardır yatırım yapılmamasıyla ilgili soruya karşılık ise Bakan Dürüst, Mağusa Limanının yıllardır “özelleştirilecek”diye yatırım yapılmadığını söyledi…

Dürüst, “Sürekli özelleştirilecek diye yatırım yapılamıyor…..Bu konuda imzalanan anlaşmalar tekrar gözden geçirilmeli, özelleştirilmeyecekse de kendi imkanlarımızla bişeyler yapmalıyız”dedi.

Bakan Dürüst, ülkedeki Ulaşım ve Toplu Taşımacılık sorunlarına da değinerek Ulaşım alanında kalıcı politikalar uygulama hedefinde olduklarını söyledi.

Bakan Dürüst, “Toplu Taşımacılık Master planı” ile sorunlara daha kaliteli ve nitelikli çözümler getrileceğini vurguladı.

Özel sektördeki yatırımcılardan ise kendisine“Raylı sistem” için proje geldiğini anlatan Bakan Dürüst, projenin yap -işlet -devret modeli ile bir raylı sistem kurma olduğunu ancak bunu “Toplu taşıma Master Planı’na dahil etmek” istediğini söyledi.

Bakan Dürüst, toplu taşıma işi ile uğraşanlara, otobüslerini yenilemek için hem imkan hem de fırsat vermek istediklerini söyledi.

 

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