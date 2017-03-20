Duş alırken çoğumuzun bilmeden yaptığı hatalar

Hepimiz her gün duş alırız. Diş fırçalama gibi çoğumuzun kendi kendine öğrendiği ve bu yüzden hata yapmaya çok uygun bir aktivitedir.

Ama her gün yaptığımız için doğru yapılmazsa cilt ve saçlarımızı çok ciddi bir şekilde etkileyen bir rutin aslında. Ne yazık ki internet bir sürü yanlış bilgiyle dolu o yüzden eğer muhtemel kötü duş alışkanlıklarınızı düzeltmek istiyorsanız okumaya devam edin.

Saç Telleri

Saç yıkamada herkese uyan bir çözüm yok. Bunun nedeni farklı kişilerin farklı saç derisi ve saç tiplerine sahip olması. Bu yüzden saç yıkama alışkanlığınızı kendinize göre uyarlamanız gerekiyor.

Saç deriniz saçlarınızın ‘canlı’ bölgesi olduğu için nemli kalması ve fazla yağlardan temizlenmesi gerekiyor. Ama ‘ölü’ olan saç tellerini de gereğinden fazla şampuanlayarak kuruyup kırılganlaşmasına neden olursunuz. Dermatolog Amy McMichael Huffinton Post’la yaptığı bir röportajda her etnik köken ve saç tipinin farklı bir yıkama alışkanlığı gerektirdiğini açıkladı. Mesela siyah veya hispanik kişiler genel olarak daha kalın saç tellerine sahip olduklarından daha az şampuanlamaya ihtiyaçları var aslında. Saç tipiniz ne olursa olsun McMichael her yıkama arasında minimum bir gün bırakmanızı öneriyor. Bu şekilde saçlarınızı ihtiyaç duyduğu doğal yağlarından tamamen arındırmamış ve saç sağlığınızı korumuş olursunuz.

Saç Derisi

Saç derinizi yıkarken tırnaklarınızı kullanmamaya çalışın. Dermatolog Sandy Johnson’nın Reader’s Digest’te söylediğine göre tırnaklarınız saç derinizi çizerek kepek oluşumuna yol açabilir. Aynı zamanda çok sert bir şekilde yıkamak saçlarınızın kırılmasına bile neden olabilir.

Şimdi saç kremine gelecek olursak büyük ihtimalle hayatınız boyunca asla saç derinizi kremlememeniz gerektiğini duydunuz. Ama bu yanlış çünkü kremin sağladığı neme saç derinizin de çok ihtiyacı var. Sadece uygulama sonrasında iyice duruladığınızdan ve saç tipiniz için doğru ürünleri kullandığınıza dikkat edin.

Vücudunuz

Kulağa deli gibi gelse de bir daha ki sefere duştan çıkmadan şunu bir deneyin: suyu 30 saniye boyunca hızlı bir şekilde bir soğuk, bir sıcak ve tekrar soğuğa çevirin. Sıcak su kılcal damarlarınızı genişletip kan dolaşımını hızlandırırken soğuk su strese karşı olan dayanıklılığınızı arttırabiliyor, kilo vermeyi stimüle edebiliyor ve aynı zamanda antidepresan etkisi bile bulunabiliyor. Uzun sıcak duşlar hem cildinizi kurutur hem de sizi uykulu yapar ki kimse sabah duşuna uykulu çıkmak için girmez.

Cildiniz

Duştan çıktıktan sonra losyon sürmek için beklemeyin. Mantığa aykırı gibi gelse de aslında cildinizi nemlendirmek için en iyi zaman tam duştan çıktığınız andır. Banyonuzdaki ısı ve nem gözeneklerinizi açarak derinizin losyonu daha çabuk emmesine yarayacaktır.

Bir kaç tüyo daha. Duş lifinizi sıklıkla değiştirin (ya da isterseniz direk lif kullanmayabilirsiniz bile) ve aynı zamanda lif ve jiletinizi tekrar kullanmadan önce tamamen kurumuş olduklarından emin olun. Cildinizi temizlerken narin davranmaya çalışın ve kesinlikli sabun kalıbı yerine nemlendirici içeren bir duş jeli kullanın.

Emin olun duş rutininize yapacağınız bu minik değişiklikler sizin için çok büyük farklar yaratacaktır.